Các bị can sai phạm trong đăng kiểm suốt thời gian dài, có tính hệ thống

Ngày 17-2, Công an TPHCM họp báo thông tin về sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới tại TPHCM và nhiều tỉnh thành.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các TTĐK xe cơ giới trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành.

Mới đây, Công an TPHCM khám xét 2 chi cục thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam phụ trách đăng kiểm các phương tiện giao thông đường thủy. Đó là Chi cục đăng kiểm số 9 (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Chi cục đăng kiểm số 6 (quận 1, TPHCM).

Ngày 16-2, Công an TPHCM đã khởi tố bị can Hoàng Văn Duy (Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9); Lê Hải Hoà, Vũ Phương Huy, Nguyễn Văn Hiển (Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 9); Phạm Việt Dũng, Phạm Tiến Bình, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Duẩn, Mai Ngọc Cường, Nguyễn Văn Đồng (Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 6) về tội “Nhận hối lộ”.

Các đối tượng môi giới gồm: Thái Việt Anh, Bùi Long Khương, Phạm Mạnh Hùng, Dương Xuân Chế bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý cho biết, quá trình điều tra công an xác định các nhân viên của Chi cục đăng kiểm số 6 và số 9 nhận tiền của các chủ phương tiện đường thủy như ca nô, tàu thuyền, ghe… hoặc thông qua các đối tượng môi giới để nhận tiền.

Nhóm nhân viên này bỏ qua hoặc cắt bớt quy trình đăng kiểm như: Không cho các phương tiện lên đà, không chạy thử máy, thiếu thiết bị theo quy định, thiếu thiết bị PCCC…và cấp giấy chứng nhận đạt kết quả để các phương tiện đường thủy được phép lưu thông.

Công an xác định các nhân viên và đăng kiểm viên nhận tiền từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn tùy theo lỗi vi phạm cũng như giá trị của phương tiện. Đặc biệt, sau khi nhân viên, đăng kiểm viên nhận tiền sẽ chi lại cho lãnh đạo của Chi cục đăng kiểm. Hành vi này diễn ra trong thời gian dài có tính hệ thống.

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết thêm, việc khởi tố các cá nhân và điều tra sai phạm đang diễn ra. Tuy nhiên hai đơn vị là Chi cục Đăng kiểm số 6 và số 9 vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Người dân vẫn có thể đưa phương tiện đến đăng kiểm.

“Tính đến ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 128 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ bản chất của vụ án để xử lý triệt để vi phạm và làm rõ những sơ hở, vi phạm trong công tác quản lý về đăng kiểm phương tiện đường thủy”

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.