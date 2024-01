Các hãng khai thác vận tải biển phải khai báo thông tin để tránh Houthi tấn công ở Biển Đỏ

Các nhà khai thác vận tải biển đã buộc phải khai báo thông tin để tránh các cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện ở Biển Đỏ.

Tàu chở hàng (phải) bị lực lượng Houthi bắt giữ trên đường về cảng tỉnh Hodeida (Yemen) ngoài khơi Biển Đỏ, ngày 22-11-2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Arab News của Saudi Arabia ngày 20-1 đưa tin, các nhà khai thác vận tải biển đã đăng thông báo trên các trang web giám sát hàng hải nói rằng, họ không có mối liên hệ nào với Israel trước khi tàu của họ đi vào Biển Đỏ để tránh các cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành tại vùng biển này.

Lực lượng Houthi đã tuyên bố không nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua Biển Đỏ, eo biển Bab-el-Mandeb hay Vịnh Aden với điều kiện các tàu phải thông báo sớm về điểm đến hoặc khai báo trên các trang giám sát giao thông hàng hải rằng họ không có quan hệ với Israel.

Arab News đã chứng kiến ít nhất hai tàu cập cảng Djibouti mà trước đó đã đăng thông báo trên trang "Marinetraffic.com" rằng "họ không có quan hệ gì với Israel"; trước khi đi vào kênh đào Suez của Ai Cập qua Biển Đỏ.

Kể từ tháng 11-2023, lực lượng Houthi đã bắt giữ một tàu thương mại và thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân đi qua Biển Đỏ, eo biển Bab-el-Mandeb và Vịnh Aden. Houthi tuyên bố lực lượng này chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu của Israel hoặc các tàu đi đến Israel nhằm buộc Israel dỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza.

Trước nguy cơ an ninh và mối đe dọa đối với hoạt động vận tải hàng hóa qua Biển Đỏ, Mỹ đã thành lập liên minh các lực lượng đặc nhiệm trên vùng biển này. Sau đó, lực lượng Mỹ cùng với Anh đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Mỹ cũng đã đưa Houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố, 3 năm sau khi Washington loại lực lượng này khỏi danh sách khủng bố do áp lực từ nhiều tổ chức quốc tế khác nhau.

TTXVN