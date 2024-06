Các ngân hàng chuyển sang bán vàng online, chấm dứt cảnh người xếp hàng "rồng rắn" chờ mua

Cụ thể, sau ngân hàng Vietcombank, 3 ngân hàng còn lại là BIDV, Agribank và Vietinbank cũng thông báo từ hôm nay, 17-6, sẽ tạm ngưng lấy số chờ trực tiếp. Người mua có thể đăng ký giao dịch vàng qua website của ngân hàng hoặc quét mã QR.

Tại Hà Nội, ghi nhận tại Vietinbank chi nhánh số 81 Phố Huế (Hà Nội) sáng 17-6, tình trạng lộn xộn, chen lấn không còn. Có khách đến lấy số, có khách thì mang số chờ đến để giao dịch. Cá biệt có một vài người do chưa biết thông tin ngân hàng chỉ bán vàng qua hình thức đăng ký online nên vẫn tìm đến điểm giao dịch để chờ được mua, song sau khi bảo vệ và nhân viên điểm giao dịch giải thích thì khách đã rời đi.

Chi nhánh bán vàng miếng SJC của Viettinbank tại số 81 phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 17-6. Ảnh: LƯU THỦY



Tại điểm giao dịch của Công ty SJC tại số 18 Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong sáng cùng ngày cũng không còn tình trạng xếp hàng chen lấn. Thay vào đó, khách hàng đăng ký mua vàng qua tin nhắn theo cú pháp đã được công ty dán ngoài cửa hàng.

Chi nhánh giao dịch bán vàng miếng của Công ty SJC tại số 18 Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 17-6. Ảnh: LƯU THỦY



Một khách hàng cho biết, hiện nay, với việc mua vàng theo hình thức online thì có thể đăng ký ở bất cứ đâu, chỉ việc đăng ký và nhận số qua tin nhắn. Cụ thể, sau khi nhắn tin theo cú pháp, khai thông tin cá nhân qua tin nhắn, ngân hàng sẽ gửi lại số chờ cho khách hàng và hẹn ngày tới giao dịch. Tuy nhiên, vị khách này cho biết đã nhắn tin từ 3 hôm trước nhưng đến nay vẫn chưa thấy xác nhận của cửa hàng, do đó đến tận nơi để hỏi thêm cho rõ.

Tương tự, tại điểm giao dịch của Vietcombank tại số 72 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), trong buổi sáng cùng ngày cũng không còn cảnh người đến mua vàng xếp hàng chờ đợi.

Chi nhánh bán vàng miếng SJC của Vietcombank tại số 72 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: LƯU THỦY



Ghi nhận chung của phóng viên Báo SGGP, sau khi các ngân hàng thông báo chỉ nhận đăng ký mua vàng qua hình thức online, tại các điểm giao dịch của các NHTMNN tại Hà Nội đã không còn tình trạng người dân xếp hàng dài chờ mua vàng.

Trong diễn biến liên quan, ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC do 4 NHTMNN gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank công bố ngày 17-6 tiếp tục giữ nguyên mức cũ, đó là 74,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 76,98 triệu đồng/lượng (bán ra), mức chênh lệch mua vào – bán ra là 2 triệu đồng/lượng. Đây là phiên thứ 8 liên tiếp giá vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, cùng ngày, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.326,1 USD/ounce (giảm 5,9 USD/ounce so với tuần trước). Giá vàng giao tương lai tháng 8-2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.340,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD của các ngân hàng hiện ở mức gần 71,43 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,55 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn không xảy ra biến động. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 74,28 - 75,58 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn lên mức 74,25 - 75,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 74,1 - 75,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, giá vàng nhẫn hôm nay đã tạm “chững lại” sau khi tăng mạnh hơn 1,5 triệu đồng/lượng vào tuần trước đó.

LƯU THỦY