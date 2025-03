Các nước tích cực nhập khẩu trái dừa, giá dừa tăng gấp đôi năm trước

Ông Nguyễn Hữu Nho, chủ cửa hàng dừa trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) cho biết, đầu năm 2025, giá dừa nhập cho cửa hàng là 11.000 đồng/trái; đến cuối tháng 3 này giá dừa nhập lên đến 13.000 đồng/trái. Sau khi tính các chi phí vận chuyển, cửa hàng ông bán với giá 16.000 đồng/trái, lời chỉ khoảng 1.000 -1.500 đồng/trái.

Tương tự, chị Hồ Thị Hà, chủ vựa trái cây tại đường Lê Văn Khương (quận 12) cho hay lượng hàng nhập về đã giảm 30% so với năm 2024, do nắng nóng kéo dài và nguồn cung hạn chế từ các nhà vườn tại miền Tây Nam bộ. Các loại dừa đặc biệt như dừa dứa giá 20.000 đồng/trái hiện không có hàng. Mức này tăng 100% so với giữa năm 2024.

Theo ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, giá dừa tươi hiện đã tăng 110% so với cùng kỳ năm trước, trong khi loại khô tăng 150%. Năm nay là năm mà giá mặt hàng này biến động mạnh ngay từ đầu năm. Các nhà nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan đang tích cực mua trái dừa của Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt. Đặc biệt, khi Mỹ và Trung Quốc mở cửa cho sản phẩm này, nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia khác cũng quan tâm. Trước xu hướng này, tại tỉnh Bến Tre, diện tích trồng dừa xiêm xanh đang được mở rộng, hướng tới việc xây dựng chuỗi giá trị dừa bền vững.

Một vựa dừa tươi trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây hàng đầu của Việt Nam, cho biết từ khi Trung Quốc ký nghị định thư cho xuất khẩu dừa, nhu cầu của thị trường này tăng mạnh. Mỗi tháng, Công ty Vina T&T xuất khẩu khoảng 30 container mặt hàng này sang Trung Quốc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre thông tin, thời điểm hiện tại, dừa vào vụ nghịch, sản lượng giảm khoảng 50%. Thêm nữa, thời điểm này các công ty chế biến dừa có nhiều đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt là từ thị trường Mỹ và châu Âu, nên rất cần nguồn dừa nguyên liệu. Bên cạnh đó, giá các phụ phẩm như nước dừa, gáo dừa, xơ dừa… cũng đồng loạt tăng, góp phần đẩy giá nguyên liệu thô lên cao.

Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã có hơn 133 vùng trồng dừa được cấp mã số và 14 doanh nghiệp được cấp mã số đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc. Tổng diện tích trồng dừa của tỉnh hiện đạt khoảng 80.000 ha, với sản lượng gần 700.000 tấn mỗi năm. Trong đó, gần 80% diện tích là dừa khô, loại uống nước chiếm hơn 20% (khoảng 16.000 ha). Cây dừa cũng là nguồn sinh kế chính của nông dân tỉnh Bến Tre.

ĐỨC TRUNG