Các vòng đàm phán về xung đột Ukraine khá suôn sẻ

Nga, Mỹ tập trung vào Sáng kiến biển Đen

Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của hai phái đoàn, phái đoàn Nga có sự góp mặt của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Grigory Karasin và Cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Sergei Beseda. Phía Mỹ do ông Andrew Peek, Giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ và ông Michael Anton, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, dẫn đầu.

Các quan chức Mỹ phát biểu với giới truyền thông sau cuộc đàm phán về xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga vẫn duy trì lệnh tạm ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bất chấp thông tin về việc Kiev tiếp tục tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Trong khi đó, Ukraine vẫn cáo buộc Nga vi phạm lệnh tạm ngừng tấn công cơ sở năng lượng và cho rằng cần ký kết một văn bản chính thức về vấn đề này.

Các cuộc đàm phán tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia giữa Moscow và Washington tập trung vào các vấn đề kỹ thuật, trong đó có Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen (được ký tháng 7-2022, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian mở đường cho việc xuất khẩu an toàn gần 33 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen). Sáng kiến đã tạm ngừng năm 2023 do hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga gặp trở ngại. Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ thảo luận lại về sáng kiến này với hy vọng tiến đến một thỏa thuận ngừng bắn trên biển Đen.

Mỹ, Ukraine thêm vòng đàm phán

Cùng ngày, tờ The New York Times cũng đưa tin các phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục hội đàm vào tối 24-3 theo giờ địa phương sau khi các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Nga tại Riyadh kết thúc. Ông Sergey Leshchenko - Cố vấn Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cũng xác nhận phái đoàn Mỹ và Ukraine sẽ ở lại Saudi Arabia để tổ chức thêm một vòng đàm phán tại Riyadh.

Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa các nhóm kỹ thuật của Ukraine và Mỹ diễn ra vào chiều 23-3 và kéo dài khoảng 6 giờ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết vòng đàm phán mới nhất giữa Ukraine và Mỹ đã diễn ra “hiệu quả và tập trung”. Phía Mỹ hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về cuộc đàm phán này.

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua. Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn trước ngày 20-4.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Reuters ngày 24-3 dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo ông Scholz sẽ tới Paris dự hội nghị thượng đỉnh về hỗ trợ Ukraine ngày 27-3 tới. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sẽ tập trung vào việc phối hợp giữa các nước ủng hộ Ukraine cũng như khả năng đàm phán hòa bình. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ khả năng nước này tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Welt am Sonntag của Đức đưa tin Trung Quốc đang thảo luận với các nước châu Âu về khả năng tham gia lực lượng này.

HẠNH CHI tổng hợp