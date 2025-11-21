Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Hiệu trưởng trường tiểu học sau vụ thực phẩm “bẩn”

Ngày 21-11, Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương do vi phạm quy chế làm việc.

Cụ thể, ngày 21-11 Ban chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hương – Đà Lạt đã họp kỳ thứ 4, nhận thấy với vai trò Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thái Quỳnh Nga đã vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp uỷ mất đoàn kết. Ngoài ra, thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời dẫn đến nhà trường vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

Trường Tiểu học Trưng Vương

Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt nhận thấy những khuyết điểm trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, làm giảm uy tín người đứng đầu trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường và nhân dân nên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025-2027 đối với đồng chí Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương tại buổi đối thoại với phụ huynh học sinh sau ồn ào thực phẩm "bẩn"

Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi ủy chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương; thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với hai cán bộ, giáo viên của đơn vị này.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, cuối tháng 9-2025, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga do không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bếp ăn Trường Tiểu học Trưng Vương được mở lại sau gần 2 tháng đóng cửa

Liên quan đến vụ việc này, trong khoảng thời gian trên (tháng 9-2025), mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương hợp đồng đưa thực phẩm “bẩn” vào bếp ăn bán trú trong năm học 2024-2025. Sau đó, Trường Tiểu học Trưng Vương thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú từ ngày 22-9 do các nhà cung cấp đồng loạt ngừng giao thực phẩm, khiến trường không có nguồn thay thế.

Đến ngày 14-11, Trường Tiểu học Trưng Vương đã mở lại bếp ăn bán trú sau khi ký kết với một đơn vị chuyên trong lĩnh vực cung cấp suất ăn bán trú theo chuẩn dành cho học sinh tiểu học. Toàn bộ hệ thống bếp ăn được đầu tư mới.

ĐOÀN KIÊN