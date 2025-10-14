Xã hội

Lâm Đồng: Tiếp tục tạm đình chỉ hiệu trưởng trường tiểu học liên quan vụ thực phẩm "bẩn”

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục bị đình chỉ xung quanh ồn ào thực phẩm “bẩn”.

Chiều 14-5, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, vừa ban hành Quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày 15-10-2025 để tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm.

IMG_8403.jpeg
Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, Báo SGGP thông tin, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga bị tạm đình chỉ 15 ngày kể từ ngày 24-9-2025, do không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương hợp đồng đưa thực phẩm “bẩn” vào bếp ăn bán trú trong năm học 2024-2025.

Sau đó, Trường Tiểu học Trưng Vương thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú từ ngày 22-9 do các nhà cung cấp đồng loạt ngừng giao thực phẩm, khiến trường không có nguồn thay thế.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, điều tra, làm rõ.

