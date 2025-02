Cán bộ công đoàn mong muốn TPHCM có chính sách về nhà ở để giữ chân người lao động

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo TPHCM tại chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ đảng viên công nhân – cán bộ Công đoàn tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 18-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ đảng viên công nhân - cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM và 300 đảng viên công nhân, cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Quan tâm phát triển đảng viên là công nhân

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái chia sẻ, năm 2024, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Tính từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay, toàn hệ thống Công đoàn Thành phố có 49.717 đoàn viên ưu tú giới thiệu và đã kết nạp Đảng 7.373 người, trong đó 806 đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để tiếp tục phát huy vai trò, tổ chức công đoàn thành phố đã chủ động thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố…

Các tổ chức công đoàn thành phố cũng tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trọng tâm là xây dựng Đảng vững mạnh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng quan tâm, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, gắn kết chặt chẽ với người lao động.

Tổ chức công đoàn thành phố cũng tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong công đoàn; tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động.

Cần chính sách cho công nhân thuê nhà với giá tốt

Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến phát biểu của đảng viên công nhân và cán bộ công đoàn. Ông Trần Anh Kiệt (Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Kanade Via Việt Nam, quận 1) kiến nghị, thành phố quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh phát triển, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, ông Trần Anh Kiệt đề xuất thành phố cần giảm thuế và gia hạn nợ thuế để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và phục hồi sản xuất trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Các chính sách này cần được thực hiện một cách hiệu quả và minh bạch để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Bên cạnh đó là cắt giảm các thủ tục không cần thiết và cải tiến quy trình cấp phép để giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức các ngày hội kết nối giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ hơn để tạo ra chuỗi giá trị cho thành phố và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ.

Ông Cù Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam nêu ý kiến tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hỗ trợ về nhà ở cho người lao động là nội dung được nhiều cán bộ công đoàn đề cập. Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân) cho biết, các khu công nghiệp ở các tỉnh hiện nay phát triển rất nhanh, thời đại công nghệ đi vào cuộc sống, người lao động có được sự lựa chọn công việc nhiều hơn. Trong khi đó, vấn đề nhà ở, mức lương tối thiểu vùng của người lao động so với thành phố và các tỉnh chênh lệch không nhiều, nên đa số người lao động đều chọn làm việc ở quê nhà thuận tiện hơn, gần con cái, gần nhà, gần người thân, bạn bè, cuộc sống và công việc yên tâm hơn.

“Thực tế hiện nay, nếu chúng ta không có các chương trình chăm lo đặc biệt hơn, thì người lao động ở ngoài tỉnh sẽ suy nghĩ và chọn việc làm ở quê tốt hơn”, ông Nghiệp nói.

Ông cũng phân tích, người lao động ở ngoài tỉnh vào TPHCM làm việc phải thuê trọ, nếu cùng gia đình vào thì chịu áp lực lớn về chi phí cuộc sống. Còn nếu chỉ vợ hoặc chồng vào thì sẽ không bám trụ lâu ở thành phố. Vì vậy, nếu có chính sách nhà ở xã hội, giá bán phù hợp với thu nhập của người lao động thì người lao động ở ngoài tỉnh sẽ tính toán lại, nhiều người sẽ chọn TPHCM để an cư lạc nghiệp.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tương tự, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch CĐCS Công ty Tân Thanh Container (TP Thủ Đức) đề xuất TPHCM có chính sách cho công nhân thuê nhà với giá tốt nhất, hoặc được mua nhà với giá ưu đãi để người lao động ổn định cuộc sống, an tâm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế TPHCM.

Ở góc độ khác, ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May Song Ngọc (quận Bình Tân), cũng chia sẻ, hiện nhiều doanh nghiệp tại TPHCM rất khó tuyển lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp thâm dụng lao động như, dệt, da may, giày, điện tử. Một phần nguyên nhân do các tỉnh đều có các khu công nghiệp nên doanh nghiệp TPHCM khó thu hút lao động.

Để cải thiện điều này, ngoài chế độ của các doanh nghiệp, ông Sơn cho rằng cần có sự chung tay của thành phố. Cụ thể là cần điều chỉnh về mức thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc. Không thể đánh đồng khi ở thành phố chi phí và giá cả đắt nhất cả nước.

Ngoài ra, ông Sơn cũng kiến nghị công đoàn cơ sở cần đổi mới hoạt động, trong đó cần đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ để đồng hành cùng doanh nghiệp; giám sát doanh nghiệp tuân thủ trách nhiệm xã hội, tránh tình trạng tranh chấp lao động giữa công đoàn - tổ chức đại diện cho người lao động và chủ doanh nghiệp.

THU HƯỜNG