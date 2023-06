Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 29-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ vừa phối hợp với Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) bắt giữ Hà Duy Phương (41 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa). Đây là đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.