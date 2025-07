Công an TPHCM thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18-7, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đoàn Ban Phụ nữ Công an TPHCM đã đến dâng hương, dâng hoa Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các địa bàn phường, xã thuộc TPHCM.

Đoàn Phụ nữ Công an TPHCM đến thăm Mẹ Bùi Thị Đay (phường Bà Rịa)

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chính (xã Đất Đỏ), Mẹ Trần Thị Trinh (phường Tam Long), Mẹ La Thị Biên (xã Nghĩa Thành) và Mẹ Bùi Thị Đay (phường Bà Rịa). Tại các điểm đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân đối với sự hy sinh cao cả của các Mẹ; động viên các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực để cán bộ, hội viên phụ nữ Công an TPHCM tưởng nhớ tới công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình về nguồn của Công an TPHCM dự kiến diễn ra trong tháng 7 và tháng 8, với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa như khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, thắp nến tri ân, thăm địa chỉ đỏ trên toàn địa bàn thành phố.

HUY NA