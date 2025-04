Cẩn trọng khi làm sách cho trẻ nhỏ

Trẻ em như tờ giấy trắng, những lời dạy cũng như kiến thức đầu đời có ý nghĩa quan trọng, những gì được viết lên trang giấy đó sẽ được in đậm theo năm tháng. Vậy nên, làm sách cho trẻ nhỏ không chỉ bằng tấm lòng mà còn phải bằng cái tâm, có như thế mới mong mang đến cho trẻ những gì tốt đẹp nhất.

Trước Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4-2025 vài ngày, một phụ huynh bày tỏ sự bức xúc khi phát hiện ra những lỗi sai về kiến thức trong cuốn sách Côn trùng. Cụ thể, trong cuốn sách có chủ đề về côn trùng nhưng tác giả Huệ An lại “thản nhiên” đưa thêm vào các con vật như dơi, chuột, thằn lằn, cuốn chiếu...

Ấn phẩm Côn trùng nằm trong bộ Câu đố cho trẻ mầm non, do SBooks liên kết với NXB Văn học ấn hành, gồm 6 cuốn tương ứng với các chủ đề: Côn trùng; Đồ dùng gia đình 1, 2; Nhà bếp; Đồ dùng của bé; Phương tiện giao thông. Ngoài Côn trùng, những lỗi sai về kiến thức còn xuất hiện ở một số cuốn khác như Đồ dùng gia đình 1, Phương tiện giao thông. Cụ thể, trong Đồ dùng gia đình 1, tác giả Huệ An đã “hô biến” căn nhà thành đồ dùng gia đình. Còn trong Phương tiện giao thông, tác giả đã xếp luôn con đường vào mục phương tiện giao thông.

Không chỉ sai về kiến thức, bộ sách Câu đố cho trẻ mầm non còn mắc thêm một lỗi khi vi phạm Luật Xuất bản. Tại Khoản a, Điều 26 của Luật Xuất bản quy định về Thông tin ghi trên xuất bản phẩm, nêu: Đối với sách và tài liệu dưới dạng sách, việc ghi thông tin được thực hiện theo quy định sau đây: Bìa một ghi tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được phép xuất bản, số thứ tự của tập. Thế nhưng, ở bìa 1 của bộ Câu đố cho trẻ mầm non, tất cả 6 cuốn sách đều chỉ có tên sách, tên tác giả mà không có thông tin của nhà xuất bản cũng như đơn vị liên kết xuất bản.

Thực tế, đây không phải là trường hợp đầu tiên một cuốn sách dành cho thiếu nhi được làm một cách cẩu thả, sai lệch kiến thức. Trước đó, nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi cũng được báo chí và bạn đọc phát hiện có những thông tin sai lệch, nhảm nhí, phản cảm như Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh, Hỏi đáp nhanh trí…, gây nên bức xúc trong dư luận.

Làm sách luôn luôn cần đến sự cẩn trọng, bởi cuốn sách đó sẽ còn lưu lại qua nhiều năm, thậm chí là nhiều thế hệ. Đặc biệt, với sách cho trẻ nhỏ, sự cẩn trọng ấy càng phải đặt lên hàng đầu. Các em tiếp nhận kiến thức sai từ sách, hậu quả sẽ thật khôn lường!

QUỲNH YÊN