Cẩn trọng mua hàng qua livestream

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, bán hàng qua livestream thông qua các mạng xã hội như Facebook, TikTok… gần đây rất phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi thì hình thức buôn bán này cũng có mặt trái khi hàng hóa mà người mua nhận được không giống những gì họ thấy qua livestream.

Sở dĩ có tình trạng nói trên, theo các cơ quan chức năng là do nhiều đối tượng lợi dụng sự dễ dãi khi mua sắm của khách hàng để trà trộn hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Cuối tháng 4 vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế và Công an phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu kiểm tra, phát hiện bà Nguyễn Thị Út Mười (SN 1985, trú tại TP Vũng Tàu) thực hiện livestream bán hàng hóa là mỹ phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên 2.100 sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số sản phẩm này để xử lý vi phạm theo quy định.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua sản phẩm hàng hóa qua livestream, nên mua ở các địa chỉ uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.