Cẩn trọng với bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Mỗi mùa Trung thu đến, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở thành tâm điểm.

Cuối tháng 8-2023, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với công an kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện địa điểm đang kinh doanh 4.608 chiếc bánh trung thu Bibizan, 310 chiếc quần lót Charm, 11 máy hút bụi cầm tay. Toàn bộ hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại TPHCM, cũng trong tháng 8-2023, lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ 200 chiếc bánh trung thu hiệu KK Lava Custard, loại 50g/bánh do nước ngoài sản xuất nhưng không hóa đơn, chứng từ, không có tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có khuyến cáo, khi lựa chọn và sử dụng bánh trung thu, người tiêu dùng cần chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng: có tên nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản… Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng.

Mới đây, Ban An toàn thực phẩm TPHCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra mùa Trung thu, tập trung vào nhóm sản phẩm sử dụng nhiều, gồm: bánh, mứt, kẹo, trà, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, các loại bánh trung thu, các sản phẩm từ bột… Công tác kiểm tra cũng chú trọng vào kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm...