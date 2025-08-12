Cảng HKQT Vân Đồn làm sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80

Ngày 12-8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn đã được bổ sung vào danh mục sân bay dự bị phục vụ hoạt động lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).

Theo đó, Cảng HKQT Vân Đồn sẽ làm sân bay dự bị tạm thời cho Cảng HKQT Nội Bài từ 7 giờ đến 17 giờ (giờ Hà Nội) từ ngày 27-8 đến ngày 2-9, để phục vụ hoạt động của lễ kỷ niệm.

Cảng HKQT Vân Đồn và các đơn vị liên quan phải đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan; chỉ đạo Đài kiểm soát Không lưu Vân Đồn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cảng HKQT Vân Đồn trong những ngày sắp tới.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tiếp nhận thông tin, quán triệt các nội dung đến đội ngũ người lái máy bay. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn hay vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để kịp thời xem xét.

BÍCH QUYÊN