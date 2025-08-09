Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh trong đợt cao điểm cho các hoạt động của A80

Các xã, phường của Hà Nội cần tập trung triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trong tháng 8 để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, gắn với việc phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) và các dịch bệnh khác trong đợt cao điểm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80), Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình SXH và các dịch bệnh khác trên địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho các trạm y tế về giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với các bệnh viện trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn Hà Nội, yêu cầu phải bảo đảm đủ giường bệnh, nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, phương tiện, thiết bị phục vụ thu dung điều trị, điều trị bệnh nhân SXH.

Đặc biệt, phải chú trọng việc phân tuyến điều trị tránh quá tải giường bệnh, theo dõi sát tình trạng người bệnh, chuyển tuyến an toàn, kịp thời nhằm hạn chế tối đa trường hợp diễn biến nặng và tử vong.

Hà Nội tăng cường vệ sinh môi trường, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh

UBND các phường, xã thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của thành phố về tăng cường công tác phòng chống bệnh; chủ động việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là tại các phường, xã đang có ổ dịch và các khu vực nguy cơ cao. Đặc biệt, cần tập trung triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy trong tháng 8 để chủ động phòng ngừa dịch bệnh trong các tháng cao điểm về phòng chống dịch SXH.

Hiện nay, CDC Hà Nội đã lập 8 đội cơ động hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho các trạm y tế của thành phố trong hoạt động giám sát và điều tra xử lý các dịch bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, ngành y tế Hà Nội đã đồng loạt triển khai tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị trên địa bàn để môi trường xanh - sạch - đẹp không để dịch bệnh bùng phát, chủ động bảo vệ sức khỏe người dân.

Về phía Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị chức năng trực thuộc khẩn trương hoàn thành kế hoạch chi tiết về bảo đảm công tác y tế phục vụ sự kiện A80 với 5 nội dung: phòng chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; cấp cứu, khám chữa bệnh; đáp ứng cấp cứu khẩn cấp các tình huống thảm họa, khủng bố hóa học và sinh học.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh tiến hành sơ đồ hóa các địa điểm cấp cứu có tổ y tế; rà soát quy trình, trang thiết bị, tiêu chuẩn từng điểm cấp cứu để đảm bảo đáp ứng mọi tình huống có thể xảy ra.

