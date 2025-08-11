Lực lượng diễu binh trên biển sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Chính trị

Sáng 11-8, tại Hà Nội, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dẫn đầu đã đến thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân đang luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Đội hình tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam

Tại buổi thăm, Thiếu tướng Nguyễn An Phong cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm, động viên các khối của Quân chủng Hải quân. Trong hơn 3 tháng huấn luyện tại đơn vị và khu vực do ban tổ chức bố trí, các lực lượng của Quân chủng Hải quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rõ vinh dự và tự hào khi tham gia nhiệm vụ. Dù thời tiết nắng nóng, cường độ tập luyện cao, cán bộ, chiến sĩ vẫn chấp hành nghiêm kỷ luật, miệt mài rèn luyện, đạt kết quả tích cực. Đến thời điểm này, các khối đứng, khối đi và khối xe pháo quân sự đều bảo đảm tốt tư thế, tác phong, kỹ thuật, động tác, an toàn tuyệt đối.

1.JPG
Các khối đứng, khối đi, khối xe quân sự của lực lượng hải quân

Tại Cam Ranh (Khánh Hòa), lực lượng diễu binh trên biển đang bước vào giai đoạn 2 luyện tập, tập trung các nội dung: động tác chào cờ tàu, chào trong diễu binh, vận động đội hình, hợp hình, nghi lễ diễu binh tàu trên biển, bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách và sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.

2.JPG
Các đại biểu trong đoàn công tác thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân

Thiếu tướng Nguyễn An Phong yêu cầu toàn lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng trước Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và bạn bè quốc tế. Ông nhấn mạnh, lễ diễu binh, diễu hành lần này không chỉ tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các thế hệ đi trước mà còn thể hiện sức mạnh quốc phòng và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng trong 80 năm qua.

4,1.JPG
Thiếu tướng Nguyễn An phong phát biểu động viên các lực lượng

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn An Phong đã tặng quà, chúc cán bộ, chiến sĩ Hải quân giữ vững khí thế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

5.JPG
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan tặng quà cho các lực lượng
ĐỖ TRUNG

