Cảnh báo mưa rất lớn ở miền Trung

Áp thấp nhiệt đới đã gây mưa to, ngập lụt tại nhiều nơi ở miền Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... với lưu lượng khoảng 100-200m, nhưng từ nay đến ngày 28-9, lượng mưa sẽ còn lớn hơn, có nơi đạt 450mm.

Cập nhật đến tối 25-9 từ Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia), lượng mưa phổ biến là 50-100mm, một số nơi trên 150mm như: Hội An (Quảng Nam) 205,8mm, Đà Nẵng 215mm, Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 299mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 205mm, Hương Thủy (Hà Tĩnh) 206mm...

Chiều 25-9, tâm áp thấp nhiệt đới đã di chuyển tới tọa độ khoảng 16 độ Vĩ Bắc - 109,1 độ Kinh Đông, hoạt động trên vùng biển Thừa Thiên Huế - Quảng Nam. Hiện áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/giờ, sức gió mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo rạng sáng 26-9, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ hoạt động trên đất liền của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, tiếp tục gây ra mưa rất lớn.

Ông Vũ Anh Tuấn cảnh báo, tình trạng mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày 28-9, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nơi mưa đạt 450mm.

Từ nay đến ngày 27-9, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.