Cảnh báo thảm họa nhân đạo khi Rafah bị tấn công

Trẻ em Palestine chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX

Khó tránh thêm thương vong dân thường, trẻ em

Phát biểu trước báo giới ở Brussels (Bỉ) ngày 20-2 sau cuộc gặp Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), bà Sigrid Kaag nhắc lại quan ngại của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về nguy cơ tổn thất của dân thường ở mức thảm họa nếu Israel tấn công Rafah, phía Nam Dải Gaza. Điều phối viên cấp cao của Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng đưa hàng cứu trợ vào Dải Gaza và phân phối đến tay những người có nhu cầu cấp thiết.

Các cơ quan của Liên hợp quốc cũng cảnh báo số ca tử vong trẻ em ở Dải Gaza có thể tăng mạnh do thiếu thực phẩm, dưỡng chất và dịch bệnh lây lan mạnh. Theo đánh giá chung của các cơ quan bảo vệ trẻ em, an toàn thực phẩm và y tế của Liên hợp quốc, ít nhất 90% trẻ em dưới 5 tuổi ở Dải Gaza bị một hoặc nhiều bệnh truyền nhiễm.

Đáng chú ý, 70% trẻ em tại đây bị tiêu chảy trong khoảng 2 tuần trước khi bản đánh giá được thực hiện, tức là tăng 23 lần so với cơ sở so sánh của năm 2022. Giám đốc phụ trách các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan chỉ ra rằng, đói ăn và tinh thần hoảng loạn khiến trẻ em dễ bị bệnh và không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn tới những thực trạng nguy hiểm và đau lòng đang diễn ra.

Cùng lúc, EU cũng kêu gọi Israel không nên triển khai chiến dịch quân sự tại Rafah. Ngoại trưởng các nước EU cho rằng động thái này sẽ gây ra thảm họa cho khoảng 1,5 triệu người tị nạn đang nương náu ở thành phố rìa phía Nam Dải Gaza này.

Tại hội nghị Ngoại trưởng EU, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell nhấn mạnh, toàn khối cần tiếp tục gây áp lực lên Israel để buộc nước này phải hiểu rằng có rất nhiều người trên đường phố Rafah, các cuộc tấn công nếu có sẽ không thể tránh khỏi thương vong cho dân thường. Điều này chắc chắn đi ngược lại luật nhân đạo.

Giao tranh tiếp diễn ác liệt

Trong khi đó, giao tranh trên thực địa tại Dải Gaza vẫn tiếp diễn. Báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 20-2 cho biết, Israel duy trì các đợt tấn công cường độ cao bằng cả đường bộ, đường không và đường biển nhằm vào Dải Gaza. Theo OCHA, giao tranh giữa quân đội Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza diễn ra ác liệt trên diện rộng, đặc biệt là ở Khan Younis và Deir al Balah. Từ ngày 17 đến 19-2, các nhóm vũ trang Palestine cũng phóng hàng chục quả rocket về phía Israel.

Theo các nguồn tin, Israel đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Rafah nếu Phong trào Hồi giáo Hamas không trả tự do cho những con tin còn bị giam giữ ở Dải Gaza trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan, dự kiến bắt đầu từ ngày 10-3. Ngày 20-2, Israel đã ra lệnh sơ tán mới khỏi các khu vực của TP Gaza. Theo đó, quân đội Israel sơ tán các khu dân cư Zaytoun và Turkoman ở rìa phía Nam TP Gaza, dấu hiệu cho thấy các chiến binh Palestine vẫn đang kháng cự gay gắt ở các khu vực phía Bắc Gaza - nơi quân đội Nhà nước Do Thái từng tuyên bố phần lớn tay súng đã bị quét sạch cách đây nhiều tuần.

VIỆT ANH tổng hợp