Cảnh giác với chiêu trò bác sĩ tự xưng dụ mua “thần dược”

Từ bệnh nhân thành... nạn nhân

Đã hơn nửa tháng, thế nhưng bà Lê Thị Đ. (trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) vẫn chưa thể nào quên được việc bản thân trong phút chốc từ bệnh nhân trở thành nạn nhân của kẻ mạo danh bác sĩ.

Nhớ lại ngày 17-3, bà Lê Thị Đ. kể lại, bà gặp một người tự xưng bác sĩ làm việc tại chuyên Khoa Mắt - Bệnh viện Đà Nẵng tại đường Hoàng Xuân Hãn (đoạn trước chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung). Người đó đến choàng vai, dẫn dụ giới thiệu một cách tình cờ cho bà Đ. về công dụng của loại thần dược tên “Kim Sương”.

“Người tự xưng là bác sĩ nói với tôi rằng từng tiểu phẫu nhiều bệnh nhân nổi bọng mắt mà không hết hẳn, rồi nói có bạn bán trà “Kim Sương” sẽ hết vĩnh viễn. Nghe vậy, tôi nhờ người đó giới thiệu, đến chợ thì thấy bạn người đó ngồi bán. Người bán nói rằng 3 năm mới thu hoạch một lần, nếu uống cho đủ liệu trình thì phải 9 ký. Đang phân vân thì thấy một người đến mua thuốc nên tin tưởng bởi đang bị bệnh mà nghe nói vậy thì tôi cũng mừng và đã mua”, bà Đ. nhớ lại.

Nhưng ai có thể ngờ rằng, khách hàng mà bà Đ. nhìn thấy là một trong những đồng bọn của nhóm lừa đảo này. “Kim Sương” có giá 1 triệu đồng/kg lại là một loại hạt mạch nha được mua với giá 55 nghìn đồng/kg tại các chợ. Khi về nhà, phát hiện ra sự thật, bà Đ. mới vỡ lẽ vì bị lừa số tiền 9 triệu đồng.

“Lúc chuyển tiền xong, tôi mới ngờ ngợ nhớ lại vì sao mua hàng mà mình không sờ vào sản phẩm. Khi về nhà, tôi gọi 2 số điện thoại mà người bán cung cấp nhưng đều không bắt máy. Lúc đó mới biết mình đã bị lừa”, bà Đ. kể.

Hiểm họa khôn lường

Vừa qua, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Anh (36 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Trần Thị Sen (33 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Trần Thị Sang (36 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đến nay, Công an quận Cẩm Lệ đã tiếp nhận được 4 đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của 3 đối tượng này. Qua đấu tranh ban đầu, số tiền các đối tượng lừa được gần 250 triệu đồng.

Đại úy Lý Thị Thanh Thủy, Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đơn vị đã xác định 3 đối tượng buôn bán, kinh doanh ở chợ Cồn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Cái bẫy mà các đối tượng giăng ra được tính toán một cách bài bản. 3 đối tượng đóng diễn vai trò khác nhau, nhằm dụ bằng được “con mồi”. 3 đối tượng này đã lân la về các chợ tạm, chợ cóc tại các vùng nông thôn Quảng Nam và Đà Nẵng để hành nghề lừa đảo bán “thần dược”. Hô biến mạch nha thành “thuốc tiên”, mỗi ký như vậy, đối tượng đã thu lợi bất chính gần 1 triệu đồng. Với vai “bác sĩ” sẽ lân la các chợ, tìm cách tiếp cận với những người lớn tuổi, người có biểu hiện của bệnh ngoài da, xương khớp như bọng mắt, quầng thâm mắt, tóc bạc,…rồi giới thiệu về công dụng của “thần dược” chữa bách bệnh. Ngoài người bán, người còn lại giả thành khách hàng từng sử dụng thuốc để tăng độ tin cậy.

Bà Lê Thị Đ. chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp từ bệnh nhân trở thành nạn nhân khi mắc bẫy lừa đảo của các “thầy lang” hay bác sĩ tự xưng. Đã có trường hợp thay vì đến bệnh viện thì đã tìm đến “thầy lang” để điều trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Sau hơn 1 tháng sử dụng các loại lá không được kiểm chứng, phần lưng, hai chân và mông bắt đầu có biểu hiện ngứa và các nốt bỏng bắt đầu lan rộng. Đến khi trở lại bệnh viện điều trị, tình trạng bệnh đã trở nặng có nguy cơ phải sống chung với những vết sẹo bỏng suốt đời.