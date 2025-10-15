Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa bé gái 10 tuổi đi lạc trên cao tốc về nhà

Phát hiện một bé gái 10 tuổi đi bộ trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (ở Hà Tĩnh), tổ cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ, đưa tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 15-10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường bộ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khi đến Km540, đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện một bé gái đi lạc trên đường.

Tổ công tác Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa bé gái đi lạc trên cao tốc về với gia đình

Thời điểm này, bé gái tỏ ra hoảng loạn, đói do đi lạc nhiều giờ. Tổ cảnh sát giao thông đã kịp thời động viên, đưa bé gái ra khỏi đường cao tốc an toàn. Sau khi hỏi thăm, nắm thông tin, bé gái cho biết tên là Nguyễn T.H.M. (sinh năm 2015, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau đó, tổ cảnh sát giao thông khẩn trương mua đồ ăn và đưa cháu M. về trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Trong quá trình chờ bàn giao cho người thân, lực lượng chức năng đã mua đồ ăn cho cháu M. ăn tạm

Qua hỏi thăm cháu M., được biết ba mẹ của cháu đã mất, hiện hai anh em sống cùng bà nội. Ngày 14-10, cháu M. học xong thì đi bộ vào bệnh viện ở Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để thăm bà ốm. Trên đường về nhà, cháu bị lạc, đi bộ lên cao tốc.

DƯƠNG QUANG