Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng lần đầu tổ chức kỳ sát hạch lái xe

Công an TP Đà Nẵng tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông Vận tải. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là địa phương thứ 7 cả nước triển khai nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo phân cấp mới của Bộ Công an, sau các tỉnh thành như: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ... Kỳ sát hạch lần này diễn ra muộn hơn dự kiến do nhiều khâu cần rà soát, phối hợp chặt chẽ giữa các bên để đảm bảo việc chuyển giao từ ngành Giao thông Vận tải sang ngành Công an được đúng quy định, tránh thất thoát, tiêu cực.

137 thí sinh tham gia kỳ sát hạch đầu tiên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại tá Trần Phòng đề nghị Hội đồng sát hạch thực hiện kỳ thi đúng quy định pháp luật, khách quan. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và tính minh bạch.

Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng phối hợp, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện cho kỳ thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong kỳ sát hạch đầu tiên này, có 137 thí sinh là học viên mô tô thuộc Trung tâm Đào tạo lái xe Đà Nẵng và 75 người thi lại do giấy phép quá hạn.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng đánh giá kỳ sát hạch lần này là "bước ngoặt quan trọng" đánh dấu sự chuyển mình của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố trong việc tiếp nhận và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp giấy phép lái xe. Sau hơn hai tháng tạm hoãn, kỳ sát hạch hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ lãnh đạo đến từng cán bộ chiến sĩ. Đây không chỉ là một kỳ thi lái xe đơn thuần mà còn là bước sàng lọc, đánh giá ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông của mỗi người dân.

Thí sinh thi thực hành lái xe mô tô. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng đã thành lập Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe và công bố quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ mới.

Từ ngày 21-4-2025, bộ phận cấp, đổi giấy phép lái xe cũng chuyển địa điểm về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông tại 18 Võ An Ninh (quận Cẩm Lệ) để thuận tiện cho người dân.

XUÂN QUỲNH