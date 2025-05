Người dân tấp nập trở lại thành phố

Tại các bến xe như Miền Đông mới, Miền Tây, An Sương, lượng hành khách đổ về từ sáng sớm và tăng mạnh vào chiều tối khiến nhiều tuyến đường xung quanh ùn tắc cục bộ. Trong khi đó, các tuyến đường cao tốc như Dầu Giây - Phan Thiết và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rơi vào tình trạng kẹt xe kéo dài do lượng phương tiện đổ về hướng TPHCM rất lớn.

Anh Nguyễn Tuấn Thuần, tài xế chạy xe khách từ Ninh Thuận vào TPHCM cho biết, tại nút giao DT 765 tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, lực lượng chức năng chặn lại, buộc xe phải chuyển sang QL1, gây ùn tắc nghiêm trọng. Trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng ùn ứ tại khu vực cầu Long Thành và giao lộ QL51, hướng từ Đồng Nai về TPHCM qua phà Cát Lái cũng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện xếp hàng chờ qua phà.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 4-5 ghi nhận 729 chuyến bay với tổng 120.000 hành khách. Khu vực nhà ga đến quốc nội luôn trong tình trạng đông đúc khi hàng ngàn người từ các tỉnh, thành quay lại TPHCM. Nhằm giảm áp lực giao thông, sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường nhân viên điều phối, hỗ trợ hành khách và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng hoặc đặt xe công nghệ trước.

Chiều cùng ngày, tại ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, các tài xế điều khiển xe di chuyển rất chậm qua nút giao nhưng không xảy ra kẹt xe kéo dài. Lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và phát nước, khăn lạnh miễn phí cho người dân. Trong khi đó, người dân các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM và Đông Nam bộ làm việc đông khiến giao thông nhiều nơi bị kẹt xe kéo dài.

Trên QL60 đoạn qua huyện Châu Thành (Bến Tre) tình trạng kẹt xe kéo dài diễn ra từ trưa 4-5. Hàng ngàn phương tiện chen chúc di chuyển chậm. Càng gần đến cầu Rạch Miễu, ùn ứ phương tiện càng nghiêm trọng. Để giải tỏa bớt phương tiện trên cầu Rạch Miễu, Công ty BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm thu phí 5 lần; lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre liên tục tổ chức chặn dòng, cho lưu thông 1 chiều (ưu tiên hướng Bến Tre đi Tiền Giang).

Trong chiều 4-5, các tuyến đường hướng về Hà Nội có mật độ phương tiện rất đông. Nhiều đoạn tuyến đường bộ từ phía Nam ra Bắc bị ùn tắc kéo dài, trong đó có QL1 đoạn qua TP Tam Điệp (Ninh Bình), tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Diễn Châu, Quỳnh Lưu (Nghệ An), Nghi Sơn (Thanh Hóa). Các tuyến đường cửa ngõ như tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Vành đai 3 trên cao, cầu Nhật Tân, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, QL5… cũng có mật độ phương tiện đông, nhiều thời điểm bị ùn tắc kéo dài.

Cũng trong ngày 4-5, ga Hà Nội đã phục vụ gần 10.000 khách. Mặc dù trên ke ga có 4 lối lên xuống cầu vượt bộ hành nhưng khách vẫn phải xếp hàng dài chờ. Tương tự, các bến xe Hà Nội cũng có lượng hành khách đổ về thủ đô tăng mạnh.

Chiều 4-5, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (30-4 đến 4-5) toàn quốc xảy ra 268 vụ tai nạn, làm chết 128 người, bị thương 203 người. So với kỳ nghỉ lễ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 79 vụ (giảm 22,7%), giảm 10 người chết (giảm 7,2%), giảm 82 người bị thương (giảm 28,7%). Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông đã xử lý 42.620 trường hợp vi phạm; tạm giữ gần 12.000 phương tiện các loại; tước 1.316 giấy phép lái xe, trừ điểm 5.554 giấy phép lái xe. So với cùng kỳ năm ngoái, số vi phạm bị xử phạt giảm 35.634 trường hợp (giảm 45,5%). Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 9.154 trường hợp; vi phạm về tốc độ 11.360 trường hợp.