Cấp bách sửa chữa mặt đường quốc lộ 51

Đặc biệt, tại các nút giao trọng yếu như Cổng 11, Km4+700 gần Khu du lịch Sơn Tiên (TP Biên Hòa), ngã tư Đô Thành (huyện Long Thành) thường xảy ra tai nạn giao thông, trong đó có nguyên nhân do mặt đường xấu. Tính riêng năm 2022, tuyến quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm 20 người chết, 10 người bị thương. Nguyên nhân do lưu lượng xe cộ tăng, ý thức chấp hành an toàn giao thông của một số lái xe kém, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng với tốc độ phát triển phương tiện.

Tuyến quốc lộ 51 dài hơn 72km quy mô 6 làn xe có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 4-2013. Đầu tháng 2-2023, tuyến đường đã tạm dừng thu phí theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam; chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) không tiếp tục duy tu, bảo dưỡng và bảo trì công trình. Khu Quản lý đường bộ IV (Bộ GTVT) đã tiến hành tiếp nhận tài sản từ BVEC, đấu thầu giao cho nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo quản, duy tu, phối hợp với doanh nghiệp dự án thống kê tài sản, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ xác lập sở hữu toàn dân.

Do tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng nên Khu Quản lý đường bộ IV vừa đề xuất sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường với tổng diện tích 16.853m2, giải pháp sửa chữa cào bóc lớp bê tông nhựa cũ, thảm mặt đường các vị trí hư hỏng, khôi phục vạch sơn tín hiệu bằng sơn dẻo nhiệt.

Trong thời gian chờ bàn giao tuyến để sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông, Khu Quản lý đường bộ IV kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục báo cáo Bộ GTVT bố trí kinh phí để chi trả cho nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ 51. Đồng thời, tiếp tục xử lý các “điểm đen” giao thông tại ngã ba đường chuyên dùng (km8+000); ngã ba Nam Cao (km8+450) qua Đồng Nai; ngã ba KCN Mỹ Xuân A (km38+200); nút giao đường Hàm Nghi (km10+130, Bà Rịa - Vũng Tàu) và xử lý các vị trí ngập nước… để đảm bảo an toàn giao thông.