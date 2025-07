Phủ kín mạng lưới cấp nước vùng nông thôn

Sau hơn 10 năm đầu tư phát triển, đến nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã thay thế hầu hết hệ thống mạng lưới cấp nước của các vệ tinh và một số khu vực chưa có đường ống cấp nước ở huyện Cần Giờ (cũ), TPHCM. Qua đầu tư, đến nay, tổng chiều dài tuyến ống cấp nước tại các xã Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An được nâng lên đạt hơn 220km.

Nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ lắp đặt đồng hồ nước, đưa nước sạch đến người dân ở Cần Giờ, TPHCM

Phấn khởi khi nước sạch đến tận nhà

Với mục tiêu 100% hộ dân thành phố được cung cấp nước sạch, thời gian qua, SAWACO nỗ lực đưa nước về tận vùng sâu, đặc biệt những nơi xa trung tâm thành phố với hệ thống giao thông cách trở như địa bàn huyện Cần Giờ (cũ). Trước năm 2011, nước sạch cung cấp đến người dân ở khu vực này chủ yếu bằng sà lan. Từ đó, nước được bơm vào hệ thống đường ống phân phối của tư nhân đầu tư, rồi mới đưa đến các hộ dân. Đến năm 2011, SAWACO đưa vào vận hành hệ thống tuyến ống cấp nước dài khoảng 42km cùng 3 trạm bơm tăng áp (được đầu tư bằng nguồn ngân sách TPHCM) để đưa nước thuận lợi về đây.

Nhớ lại thời điểm nguồn nước chập chờn, bà Nguyễn Thị Dương, ngụ xã Bình Khánh kể, trước đây gia đình bà sử dụng nguồn nước sạch từ các nguồn cung cấp của các vệ tinh nên lúc mạnh, lúc yếu. Khi đó, gia đình bà cùng người dân của xã phải thường xuyên dự trữ nước bằng lu, thùng phuy để đảm bảo đủ nước sạch cho gia đình sử dụng. Đến khi có đồng hồ nước trực tiếp từ mạng lưới cấp nước của SAWACO, gia đình bà và người dân khu vực chủ động được lượng nước sử dụng, đã không còn lo cảnh thiếu nước sạch như trước. Ông Ngô Văn Tặng (ngụ ấp 4, xã An Thới Đông) cũng cho biết, nửa năm nay, nước máy vào đến tận nhà, lại rất mạnh nên gia đình ông không còn phải mua nước từ xe bồn của các vệ tinh hay lấy nước qua đường ống từ đồng hồ tổng như trước. “Vui nhất là giá nước trả theo giá thành phố quy định, không còn mua giá cao vì hao hụt nữa”, ông Tặng bày tỏ.

Gần 150 cô trò ở Trường mầm non Lý Nhơn (xã An Thới Đông) cũng có tâm trạng phấn khởi khi được dùng nước sạch trực tiếp từ hệ thống cấp nước của thành phố, trong khi trước đây nhà trường chỉ dám dùng nước máy cho ăn uống. Theo đại diện Ban giám hiệu nhà trường, trước năm 2024, do ở xa trung tâm nên nguồn nước về trường thường xuyên yếu và thiếu. Nhiều lúc, trường phải mua nước sạch từ xe bồn với giá 70.000 đồng/m3 , dẫn đến việc sinh hoạt, tắm giặt của các trẻ bị ảnh hưởng.

Ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy, ngoài hộ dân địa phương, nhiều doanh nghiệp ở khu vực cũng rất vui mừng khi hệ thống cấp nước được đầu tư lắp đặt đến nơi, với bơm tăng áp lực nên lượng nước dồi dào. Các doanh nghiệp từ đó giảm mạnh việc dùng máy bơm hay trữ nước để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đến nay, qua một thời gian dài đầu tư, SAWACO đã mở rộng mạng lưới cấp nước, từng bước phủ kín ở địa bàn 4 xã: Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An với tổng chiều dài đạt hơn 220km. Trong đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2025, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (thuộc SAWACO) phối hợp UBND xã Tam Thôn Hiệp cũ (nay là xã Bình Khánh) lắp đặt đồng hồ nước đến 82 hộ dân có nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch do SAWACO cung cấp, đã giúp mở rộng mạng lưới phục vụ nước sạch đến người dân vùng sâu, vùng xa.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, SAWACO nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết quả, tổng sản lượng nước sản xuất hơn 344 triệu m3 , đạt 47,42% so với kế hoạch. Sản lượng nước tiêu thụ hơn 302 triệu m3 , đạt 48,28% so với kế hoạch. Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân 12,1%, thấp hơn 1,5% so với kế hoạch. Tổng Công ty cũng gắn mới 12.472 đồng hồ nước cỡ nhỏ, đạt 67,42% kế hoạch.

Mở rộng kênh thu hộ tiền nước trực tuyến

Nhiệm kỳ 2020-2025, SAWACO phát triển 573km đường ống truyền tải và phân phối nước sạch, nâng tổng chiều dài đường ống cấp nước lên hơn 10.970km; gắn đồng hồ nước cho 204.364 hộ dân, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch đến nay là hơn 2,4 triệu hộ dân. Đặc biệt là việc đẩy mạnh đầu tư hệ thống cấp nước sạch đến người dân tại vùng sâu, vùng xa. Trong đó, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đầu tư hệ thống tuyến ống cấp nước dài hơn 220km tại các xã Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An. Xí nghiệp cũng xây dựng phương án đầu tư tuyến ống, phấn đấu sớm cấp nước máy trực tiếp cho người dân xã Thạnh An - xã đảo có điều kiện giao thông khá cách trở.

Ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ cho biết thêm, đến tháng 6-2025, Xí nghiệp đã cấp nước sạch trực tiếp cho hơn 6.000 hộ dân ở 4 xã: Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An qua mạng lưới cấp nước. Cũng tại 4 xã trên, Xí nghiệp đã cấp nước cho hơn 14.000 hộ dân thông qua đồng hồ tổng của 5 trạm cấp nước vệ tinh và gắn 6.000 đồng hồ thông minh ở những khu vực có hệ thống cấp nước thuộc xí nghiệp quản lý. Với hệ thống đường ống đã được đầu tư và việc SAWACO đưa vào vận hành 3 trạm bơm tăng áp, kết hợp lắp đặt hệ thống đồng hồ nước đo đếm từ xa sẽ giúp tăng áp lực nước cho hầu hết các hộ dân dùng nguồn nước máy, kể cả khu vực vùng xa.

Hiện nay, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã xây dựng phương án cấp nước cho xã đảo Thạnh An. Đơn vị còn xây dựng phương án cấp nước cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhằm đảm bảo nước sạch được cung cấp liên tục phục vụ đời sống người dân và phát triển kinh tế tại địa phương. Để tạo thuận lợi cho người dân ở xa văn phòng xí nghiệp cấp nước, Xí nghiệp cũng triển khai Ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO để người dân theo dõi lượng nước sử dụng qua app và mở rộng kênh thu hộ tiền nước trực tuyến qua nhiều ứng dụng.

PHƯƠNG THẢO