Đến sáng 3-11: có 42 người chết và mất tích do mưa lũ

Theo báo cáo tổng hợp đến sáng 3-11, đã có 42 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung. Trong khi đó, khu vực này, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp.

TP Đà Nẵng tiếp tục bị ngập sâu tại nhiều điểm, sáng nay 3-11. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, cập nhật đến sáng nay 3-11 từ báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng, mưa lũ đã làm 42 người chết, mất tích (tăng thêm 2 người so với báo cáo sáng qua, 2-11). Trong đó, có 37 người chết (nhiều nhất tại TP Huế và TP Đà Nẵng) và 5 người mất tích.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến sáng 3-11, còn 12.676 nhà bị ngập tại 5 địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng. Số liệu này chưa bao gồm những ngôi nhà bị ngập hoặc tái ngập do mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp từ sáng nay, 3-11.

Về hoạt động đường sắt, đường sắt Hà Nội - TPHCM đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, còn một số điểm tàu hỏa phải chạy chậm do ngập.

Về hệ thống điện, đến sáng 3-11, các đơn vị điện lực đã khôi phục, cấp điện trở lại cho 556.279 khách hàng; hiện còn 10.511 khách hàng vẫn mất điện tại TP Đà Nẵng.

Còn về viễn thông, hiện còn 56 xã phường bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện (tại TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi), 148 trạm BTS mạng công cộng vẫn mất liên lạc tại TP Đà Nẵng. Tại TP Huế và Quảng Ngãi, thông tin liên lạc đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

Đối với các tuyến đê dưới cấp 3, theo báo cáo, hiện do lũ trên một số sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam ở mức báo động 3 nên các tuyến đê: Kiến Giang (Quảng Trị), các tuyến đê cửa sông Hương (TP Huế) và một số tuyến đê sông thuộc phía Nam TP Đà Nẵng (đê thấp, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ sớm, lũ tiểu mãn) vẫn còn bị tràn và ngập với độ sâu khoảng 0,5-1m.

PHÚC HẬU