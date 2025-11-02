Liên tiếp các ca nhập viện do rắn cắn sau mưa lũ

Ngày 2-11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong một tuần qua, gần như ngày nào đơn vị cũng tiếp nhận bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện.

Các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng điều trị trường hợp bị rắn cắn

Ghi nhận lúc 14 giờ 53 phút ngày 31-10, bệnh nhân N.T.L. (sinh năm 1993) được chuyển lên từ tuyến dưới trong tình trạng suy tạng, rối loạn đông máu nặng sau khi bị rắn hoa cổ đỏ cắn. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương thay huyết tương, điều trị tích cực, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Phó trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng), thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 4-5 trường hợp bị rắn cắn, từ nhẹ đến nặng. Nhờ xử trí kịp thời, đến nay các bệnh nhân đều được điều trị ổn định và xuất viện.

Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu cho biết, sau mưa lũ, môi trường ẩm ướt khiến rắn rời hang tìm nơi khô ráo, dễ gặp người và vật nuôi. Đây là thời điểm gia tăng các vụ rắn cắn, nhất là tại vùng nông thôn, khu vực gần sông suối. Rắn thường ẩn trong đống gỗ, tôn, bụi rậm hoặc theo dòng nước vào nhà.

Các loài rắn độc thường gặp ở miền Trung gồm rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ mang đất, rắn học trò (rắn lửa) và rắn cạp nia. Nọc độc của chúng có thể gây chảy máu nặng, hoại tử, tê liệt hô hấp, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Khi bị rắn cắn, nạn nhân cần bình tĩnh, nằm yên, hạn chế cử động để tránh nọc độc lan nhanh. Không nên garo, rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá thuốc vì dễ gây nhiễm trùng, hoại tử. Cần cố định chi bị cắn, giữ thấp hơn tim, rửa nhẹ bằng nước sạch và xà phòng, băng nhẹ vết thương rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu có thể, nên chụp ảnh lại hoặc ghi nhớ hình dạng con rắn để bác sĩ nhận dạng chính xác.

Để phòng tránh rắn cắn, bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu khuyến cáo người dân giữ môi trường sống sạch sẽ, khô ráo; mặc quần áo dài, mang ủng và găng tay khi dọn dẹp; không thò tay, chân vào nơi tối ẩm. Khi đi lại ban đêm, cần mang theo đèn pin. Nếu phát hiện rắn trong nhà, phải giữ khoảng cách an toàn và nhờ người có chuyên môn xử lý, tuyệt đối không tự bắt hay giết rắn.

Việt Nam ghi nhận khoảng 30.000 ca rắn cắn hằng năm với xu hướng gia tăng. Con số này nằm trong bức tranh toàn cầu đáng lo ngại khi theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2023, có tới 5,4 triệu người bị rắn tấn công mỗi năm. Trong số đó, con số tử vong dao động từ hơn 80.000 đến gần 140.000. Số ca tàn tật hoặc cụt chi do rắn cắn cao gấp 3 lần số ca tử vong.

