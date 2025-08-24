Cha mẹ xung đột: Nỗi đau thuộc về con

Cuộc sống vợ chồng khó lòng tránh khỏi những bất hòa dẫn đến xung đột. Chưa nói đến sự căng thẳng của người trong cuộc, những cuộc cãi vã còn ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh, nhất là con trẻ.

Khi chuyện nhà thành chuyện xã hội

Câu chuyện về đứa con của nam ca sĩ J. và nữ diễn viên T.A. thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, dù đã 4 năm trôi qua kể từ ngày thông tin này xuất hiện. Theo đó, nữ diễn viên cho biết, mình có con với J., nhưng không nhận được sự quan tâm và đồng hành của anh với tư cách là một người cha. Ngoài ra, cô cho biết mỗi tháng anh chỉ trợ cấp vài triệu đồng, có tháng không có. Trái lại, từ phía nam ca sĩ, anh khẳng định mình luôn có trách nhiệm với con, nhưng mẹ đứa bé lại không tạo cơ hội cho mình.

Câu chuyện trở nên ồn ào do cách hai bên lựa chọn việc công khai chỉ trích lẫn nhau trên mạng xã hội và thậm chí còn đưa danh tính, hình ảnh đứa trẻ vào cuộc tranh chấp. Thế là, nhiều người thoải mái chia sẻ và bày tỏ cảm nghĩ của mình, nào là “phân tích” ngũ quan đứa trẻ giống bố ra sao, giống mẹ thế nào, thậm chí có kẻ ác miệng còn so sánh với người này người khác...

Tiếp đó là sử dụng công nghệ để ghép mặt đứa trẻ vào những hình ảnh giải trí theo ý thích, sử dụng rộng rãi như một cách thể hiện sự hài hước. Câu chuyện này dần ăn sâu vào những lời bông đùa, xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Đứa trẻ dần lớn lên trong sự theo dõi của cộng đồng mạng, ai cũng mong cập nhật những hình ảnh mới nhất, nhưng không phải vì quý mến, mà là để châm chọc.

Hạnh phúc của con là lớn lên trong sự che chở của cha mẹ. Ảnh: THU HƯỜNG

Ồn ào lên tới đỉnh điểm khi vừa qua nam ca sĩ công khai mọi giao dịch giữa mình và người mẹ đứa trẻ, đồng thời gửi lời nhắn nhủ cho con mỗi khi đến trường. Đến lúc này, nhiều người mới nhận ra đứa bé từng là tâm điểm của sự châm chọc ngày nào giờ đã chuẩn bị là học sinh tiểu học. Không ít người, từ mạng xã hội đến người thân, thầy cô không khỏi lo lắng, liệu rằng em có hiểu điều gì đã xảy ra với mình trong suốt thời thơ ấu, mọi người nghĩ gì về mình, vì sao luôn có người dõi theo mình...

Những nỗi đau theo cả cuộc đời

Trong cuộc tranh luận về hệ lụy từ xung đột gia đình tác động đến trẻ nhỏ, chị N.B.S. (nguyên phóng viên báo T.N) chia sẻ về trường hợp của mình: “Sau ly hôn, tôi và chồng cũ có tranh chấp về tài chính. Để gây áp lực, chồng cũ đã tự ý đến trường đón con, dù tòa xử tôi được quyền nuôi con. Được dặn trước nên cô giáo không đồng ý và báo cho tôi. Cuộc tranh chấp ầm ĩ hôm ấy đã ảnh hưởng nặng nề đến con dù con mới học lớp 1. Tôi đã phải chuyển trường cho bé và đã 3 năm qua, nhưng nỗi ám ảnh của sự cố đó vẫn tác động xấu đến con”.

TS tâm lý Phan Thị Thúy, người có nhiều năm tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình, cho biết, sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ luôn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các bất thường tâm lý nơi trẻ thơ, kéo dài đến khi trưởng thành. Một trong những biểu hiện phổ biến nhất là tâm lý khép kín, ngại giao tiếp, được hình thành do quá trình mâu thuẫn của bố mẹ, trẻ cảm thấy môi trường sống không ổn định, dẫn đến lo lắng, sợ sự thay đổi.

“Hệ lụy tâm lý từ quá khứ bố mẹ không hạnh phúc ảnh hưởng rất lâu dài, có người vì thế dần mất niềm tin vào tình cảm hoặc hôn nhân, dễ dẫn đến chính họ cũng không giữ được hạnh phúc của mình. Có trường hợp trẻ tự cho rằng mình là nguyên nhân khiến bố mẹ bất hòa hoặc chia tay, dẫn đến cảm giác “mình là người thừa” hay “không đủ tốt” và dần dần thiếu đi niềm tin trong cuộc sống”, TS Phan Thị Thúy cho biết thêm.

Quan niệm của xã hội đã có nhiều thay đổi, việc không thể sống hạnh phúc cùng nhau, lựa chọn “đường ai nấy đi” không còn là điều bất thường trong cuộc sống. Nhưng, làm thế nào để hạn chế hệ lụy xấu với con trẻ trong chia tay của các bậc cha mẹ vẫn là điều khó khăn. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn lôi kéo con cái vào “cuộc chiến” của người lớn.

Như trên một chương trình truyền hình về gia đình vừa qua, có câu chuyện một trường hợp khi biết người nữ mang thai, bố bé đã bỏ đi, không nhận trách nhiệm. Bé sinh ra trong sự tức giận của gia đình người mẹ và họ đã đặt cho bé cái tên Nguyễn Thù Hận. May mắn là cán bộ hộ tịch đã cố ý viết thiếu dấu thành Nguyễn Thu Hân và như chính người trong cuộc thừa nhận, dù không biết người cán bộ đó là ai nhưng với anh, nay đã là người đàn ông trưởng thành, người đó như có ơn tái sinh.

Trong gia đình, trẻ em là đối tượng yếu đuối và dễ tổn thương. Suy cho cùng, cuộc đấu của người lớn, dù ai thắng ai thua, thì với con trẻ chỉ là những nỗi đau theo suốt cả đời.

TS Phan Thị Thúy cho rằng, nếu không thể tránh việc chia tay thì trách nhiệm của người làm cha làm mẹ là phải làm sao để con trẻ giữ được cảm giác an toàn, được yêu thương và không bị mắc kẹt giữa xung đột. Chẳng hạn như cần thống nhất thông điệp và giải thích cho con bằng ngôn ngữ phù hợp lứa tuổi, rằng ly hôn là quyết định của người lớn, không phải lỗi của con. Không nên kể tường tận mâu thuẫn hay đổ lỗi cho nhau trước mặt con. Cố gắng giữ ổn định trong sinh hoạt của con, từ trường lớp đến thói quen hàng ngày. Khuyến khích con gặp gỡ và duy trì liên lạc với cả bố và mẹ (trừ khi có yếu tố bạo lực, lạm dụng), tuyệt đối không dùng con làm “người đưa tin” hay “điệp viên” giữa hai bên. Không cãi vã, chỉ trích, mỉa mai nhau trước mặt trẻ.

HỒNG ÂN