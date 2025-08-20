Ngày hội Ẩm thực Đồng Nai 2025 thu hút hàng ngàn du khách

Sự kiện quy tụ nhiều đầu bếp quốc tế đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Ý và nhiều đầu bếp chuyên nghiệp trong nước, thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan và thưởng thức tinh hoa ẩm thực đặc sắc.
Theo ông Vũ Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Nai, ngày hội không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Đồng Nai mà còn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa 2025 với chủ đề “Việt Nam – đi để yêu”.
Điểm nhấn của ngày hội là việc xác lập Kỷ lục Việt Nam với món xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất – sự kết hợp độc đáo giữa đặc sản xôi chiên phồng của Đồng Nai và hạt điều trứ danh Bình Phước, gửi gắm thông điệp hòa hợp. Bên cạnh đó, các hoạt động hấp dẫn như: thi nấu ăn, cắt tỉa nghệ thuật, giao lưu với Vua đầu bếp, và ra mắt Bản đồ số ẩm thực Đồng Nai… đã mang đến trải nghiệm đa chiều cho khách tham quan.
Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đồng Nai đang nỗ lực tạo sức bật mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong ngày 20-8, du khách được miễn phí vé vào cổng Khu du lịch Bửu Long, góp phần lan tỏa tinh thần cởi mở, hiếu khách.