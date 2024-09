Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước giãn rộng

Trong ngày 2-9, Công ty SJC vẫn niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 77,3 triệu đồng/lượng mua vào và 78,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Doji và Công ty PNJ cũng giao dịch ở mức 77,4 -77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,6 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá trên không đổi so với cuối tuần trước.

Tương tự, Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji vẫn niêm yết vàng SJC ở mức 79 triệu đồng/lượng mua vào và 81 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 2-9 (giờ Việt nam) giảm còn 2.492,2 USD/ounce, giảm gần 12 USD so với giá chốt phiên tại new York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 75,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 5,1 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,45 triệu đồng/lượng so với mức 2,9 triệu đồng/lượng ở cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có khả năng giảm lãi suất ít hơn dự đoán trong tháng này



Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán 67% khả năng FED giảm 0,25 điểm % trong tháng này và 33% khả năng giảm 0,5 điểm %. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu tuyển dụng và báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến được công bố cuối tuần này.

NHUNG NGUYỄN