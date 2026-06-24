Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Sài Gòn thông báo mời thầu

1. Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Sài Gòn có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu như sau:

● Gói thầu số 02: Cung cấp lắp đặt hệ thống Paletizer cho SCA4,3 (SGM26.A02).

● Dự án: Kế hoạch đầu tư năm 2026 - Nhà máy Sữa Sài Gòn.

● Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

2. Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Sài Gòn trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thầu và nộp hồ sơ năng lực tại:

Hệ thống đấu thầu online của Vinamilk, Website:

https://dauthau.vinamilk.com.vn/home

3. Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày đăng báo lần đầu đến ngày kết thúc đăng ký được quy định trên hệ thống đấu thầu online.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu sẽ được thông báo sau.