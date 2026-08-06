Đồng bộ hạ tầng giao thông lan tỏa động lực phát triển

Khi những hạng mục chính của Cảng Hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối để đưa vào khai thác đồng bộ càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

TP Đồng Nai và TPHCM đang phối hợp các bộ, ngành tập trung nguồn lực triển khai hàng loạt dự án giao thông chiến lược, hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức giữa sân bay Long Thành với các trung tâm kinh tế, cảng biển, khu công nghiệp và các địa phương trong vùng Đông Nam bộ. Trong đó, TP Đồng Nai đã chủ động đi trước một bước trong đầu tư hạ tầng với các dự án nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới như đường ĐT 770B, ĐT 769E và tuyến đường kết nối từ ĐT 773 đến đường ĐT 769. Cùng đó, TP Đồng Nai triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ nhiều công trình đường cao tốc, vành đai như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TPHCM, Vành đai 4 TPHCM và dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây đều là những tuyến giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân mà còn tạo thành các “mạch máu” đưa hành khách, hàng hóa đến sân bay Long Thành nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Mới đây, ngày 30-7, Chính phủ cũng đã có văn bản thống nhất chủ trương triển khai theo hình thức cấp bách dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành và trung tâm hành chính TP Đồng Nai nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc giao thông và tăng tiện lợi cho người dân. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Đồng Nai báo cáo Chính phủ để triển khai dự án theo quy trình công trình cấp bách, rút ngắn thủ tục hành chính, tăng hiệu quả khai thác thương mại của sân bay Long Thành.

Không dừng ở vận tải hành khách, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ còn tạo nền tảng phát triển logistics hiện đại, nhất là trong bối cảnh TP Đồng Nai có lợi thế đặc biệt về sân bay quốc tế, gần cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, hệ thống cảng trên sông Đồng Nai cùng mạng lưới khu công nghiệp lớn nhất cả nước. Việc đầu tư hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ và cấp bách không chỉ giúp khai thác hiệu quả sân bay Long Thành mà còn là cơ hội để tái cấu trúc không gian phát triển, kỳ vọng kéo theo dòng vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, du lịch và bất động sản theo hướng bền vững.

Sân bay Long Thành đang hướng đến trở thành cửa ngõ hàng không quốc gia trong giao lưu quốc tế và là động lực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam bộ. Việc tập trung đầu tư hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ là điều kiện tiên quyết giúp sân bay Long Thành trở thành trung tâm kết nối mà còn lan tỏa động lực phát triển cho TP Đồng Nai, TPHCM và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

XUÂN TRUNG