Dalat Palace đồng hành phát triển với du lịch Lâm Đồng

Đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt có lịch sử 133 năm hình thành, phát triển và ngày nay đã trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu cả nước. Trên hành trình phát triển ấy, có một cái tên đã góp phần làm nên tên tuổi của ngành du lịch phố núi, đó chính là khách sạn 5 sao Dalat Palace, hiện do Công ty CP Hoàng Gia ĐL quản lý.

Mặt tiền khách sạn Dalat Palace mang vẻ cổ kính và sang trọng (ẢNH: VĂN PHONG)

Một công trình kiến trúc nguy nga

Đã lâu tôi mới có dịp trở lại khách sạn Dalat Palace và cảm giác vẫn như lần đầu đến đây từ hơn 20 năm trước. Vẫn không gian ấm cúng, sang trọng bao trùm các phòng khánh tiết, hội họp, sảnh tiếp tân ở tầng trệt với trần nhà cao, tô điểm bằng những chiếc đèn chùm cổ treo trên trần và hành lang đi lại, tỏa ánh sáng lung linh xuống những bức tranh vẽ, những chiếc đồng hồ cổ kính có tuổi đời gần 100 năm. Các phòng ngủ được thiết kế theo mạng lưới cột 6m x 8m, có lò sưởi đốt củi, nội thất đều bằng gỗ, đi kèm tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Đến đây, du khách có cảm giác như đang ở trong một tòa lâu đài cổ của các nước châu Âu. Khách sạn có tầm nhìn cảnh quan kiến trúc tuyệt vời với một tòa nhà lớn 3 tầng trông như một đóa hoa kiến trúc khổng lồ nổi bật giữa thảm cỏ, vườn hoa và một khoảng rừng thông.

Năm 1916, Toàn quyền Đông Dương Ernest Nestor Roume đã cho xây dựng một công trình khách sạn lớn và đến năm 1922 thì khánh thành, đưa vào hoạt động với tên gọi Lang Biang Palace. Đến năm 1942, khách sạn được tân trang pha chút kiến trúc hiện đại cho đến ngày nay. Theo giới kiến trúc, điểm độc đáo nhất của công trình khách sạn Dalat Palace chính là tầm nhìn từ mặt đứng chính của công trình ôm trọn chiều dài lớn nhất của lòng hồ Xuân Hương và xa xa là đỉnh núi Lang Biang huyền thoại. Một hệ thống bậc thang trải dài theo sườn đồi đưa du khách từ hồ Xuân Hương lên tận lối vào chính của khách sạn.

Đồng hành cùng ngành du lịch

Khách sạn Dalat Palace là một trong những chứng nhân lịch sử của Đà Lạt - Lâm Đồng suốt hơn một thế kỷ qua. Trong những năm 1939-1945, khách sạn là nơi thường xuyên đón tiếp các quan chức cấp cao của chính phủ thuộc địa Pháp lẫn giới thượng lưu của xứ Đông Dương, du khách châu Âu…

Năm 1991, khi thành lập Công ty liên doanh DRI thì khách sạn Dalat Palace là một trong ít các tài sản có giá trị được đưa vào liên doanh. Sau đó khách sạn được trùng tu, nâng cấp để giữ cho ngành du lịch Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung một công trình kiến trúc có giá trị vượt thời gian. Khi đưa vào liên doanh, khách sạn Dalat Palace được quản lý bởi tập đoàn danh tiếng Accor nên vẫn giữ được đẳng cấp của một khách sạn cổ kính phong cách châu Âu. Nhờ vậy, Dalat Palace trở thành cái nôi đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao không riêng cho ngành du lịch Lâm Đồng mà còn cho cả nước. Nhiều người trưởng thành từ Dalat Palace đang giữ vị trí then chốt tại các tập đoàn du lịch, khu resort hay khách sạn cao cấp ở Quảng Ninh, Mũi Né, Nha Trang… Anh Bùi Tấn Lâm, Trưởng bộ phận nhà hàng của Dalat Palace (tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn, Trường Đại học Đà Lạt), có thời gian thực tập ở đây và đến năm 2017 được tuyển vào làm việc chính thức. Nhiệm vụ của anh là quản lý, sắp đặt công việc hàng ngày cho 40 nhân sự của 2 khách sạn Dalat Palace, Du Parc Dalat. Anh Bùi Tấn Lâm chia sẻ: “Môi trường làm việc ở đây rất tốt. Bộ phận nhà hàng có 60%-70% nhân sự nói thông thạo tiếng Anh, vài người biết tiếng Trung hoặc tiếng Hàn. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tiếp xúc với nhiều nhóm khách hàng giúp chúng tôi có điều kiện nâng cao tay nghề”.

Tiền thân của Công ty CP Hoàng Gia ĐL là Công ty Liên doanh DRI - một trong những dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam đầu thập niên 1990 với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD. Trong đó, phía nước ngoài góp 20 triệu USD (bằng 50% vốn pháp định) và UBND tỉnh Lâm Đồng (do Công ty Du lịch Lâm Đồng đại diện) góp 20 triệu USD gồm tiền thuê đất, tiền thuê tài sản sân golf, 2 khách sạn (Dalat Palace, Du Parc Dalat), 16 biệt thự và Dinh 1. Do kinh doanh thua lỗ nên đến năm 2006, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Lâm Đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại DRI cho Công ty Danao Limited và DRI trở thành công ty 100% vốn nước ngoài. Thời gian của dự án cũng được điều chỉnh thành 50 năm kể từ ngày 8-8-1991, được kế thừa toàn bộ phạm vi, mục tiêu, điều kiện hoạt động, trong đó có đơn giá thuê đất cố định.

VĂN PHONG