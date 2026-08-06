Kasunair công bố 2 dòng sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận AHRI quốc tế

Trải qua gần 2 thập kỷ bền bỉ kiến tạo và phát triển, Công ty TNHH Liên doanh Công nghiệp Gia Thịnh (KASUNAIR) đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điều hòa không khí công nghiệp tại Việt Nam. Không dừng lại ở thị trường nội địa, KASUNAIR liên tục mở rộng dấu chân ra quốc tế, và mới đây nhất đã ghi dấu mốc lịch sử khi chính thức đạt chứng nhận AHRI chuẩn Hoa Kỳ – "tấm hộ chiếu vàng" mở rộng cánh cửa vươn tầm thế giới.

2 dòng sản phẩm chủ lực AHU và Coil đạt chứng nhận AHRI 1350 - AHRI 410

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt công nghệ quan trọng của KASUNAIR khi 2 dòng sản phẩm chủ lực: Thiết bị xử lý không khí (AHU) và Dàn trao đổi nhiệt (Coil) chính thức nhận chứng nhận AHRI từ Viện Điều Hòa Không Khí, Sưởi Ấm và Làm Lạnh Hoa Kỳ (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). Đây là tổ chức uy tín thế giới về kiểm chứng và xếp hạng hiệu năng thiết bị HVACR.

Quá trình xét duyệt của AHRI nổi tiếng kỹ lưỡng, đòi hỏi sản phẩm phải trải qua nhiều vòng kiểm tra thực tế dựa trên phương pháp kỹ thuật chuẩn hóa. Các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp đến thẩm định nhà máy sản xuất, đánh giá năng lực kỹ thuật của KASUNAIR, sau đó mẫu sản phẩm được gửi sang phòng kiểm nghiệm độc lập của AHRI tại Châu Á. Toàn bộ quá trình thử nghiệm và xét duyệt diễn ra liên tục từ 6 tháng đến 1 năm cho mỗi chứng nhận.

Tháng 2-2026, dòng sản phẩm Máy xử lý không khí (AHU) của KASUNAIR vinh dự đạt chứng nhận AHRI 1350. Tiếp nối cột mốc đó, tháng 6-2026, dòng sản phẩm Dàn trao đổi nhiệt (Coil) chính thức nhận chứng nhận AHRI 410. Đạt được chứng nhận này khẳng định mọi thông số kỹ thuật do KASUNAIR công bố đều chính xác tuyệt đối, hoàn toàn loại bỏ rủi ro sụt giảm hay sai lệch hiệu suất thực tế so với phần mền thiết kế. Sản phẩm đạt chuẩn AHRI được đưa vào danh mục chính thức trên hệ thống toàn cầu của tổ chức, giúp KASUNAIR dễ dàng vượt qua các hàng rào kỹ thuật gắt gao để xuất khẩu sang các thị trường khó tính mà không cần phải trải qua thử nghiệm lại ở nước thứ ba.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho thấy năng lực kỹ thuật và sản phẩm trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đủ sức đứng ngang hàng với các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo thiết bị hoạt động với hiệu suất làm lạnh tối ưu, độ bền bỉ cao, tiết kiệm điện năng và chỉn chu về mặt thẩm mỹ.

Bảo chứng chất lượng toàn diện và tiêu chuẩn quản lý chuẩn mực

Trong suốt chặng đường gần 20 năm hoạt động, KASUNAIR không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến quy trình nhằm cung cấp các giải pháp điều hòa không khí chuyên sâu cho ngành HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning - Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí).

Bên cạnh chứng nhận AHRI danh giá, chất lượng của KASUNAIR còn được bảo chứng bởi bộ ba hệ thống quản lý quốc tế chuẩn mực: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Đến nay, KASUNAIR đã trở thành một trong những thương hiệu được tin dùng, là đối tác OEM (Original Equipment Manufacturer) được tin tưởng lựa chọn bởi hàng loạt doanh nghiệp HVAC lớn nhỏ trong nước. Thương hiệu KASUNAIR đã gắn liền với các dự án, công trình trọng điểm quy mô lớn và đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu: các nhà máy sản xuất điện tử hiện đại như AUO Việt Nam (Hà Nam), Coretronic (Vũng Tàu); nhà máy dược phẩm MEDCEN (KCN Củ Chi), trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Giang, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Mariott Phú Quốc, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), phòng mổ Bệnh viện Quốc tế Huế, khách sạn Lotte Saigon…

Nhờ năng lực sản xuất linh hoạt, đáp ứng đa dạng yêu cầu kỹ thuật riêng biệt của từng thị trường, KASUNAIR đã trở thành thương hiệu thiết bị lạnh công nghiệp uy tín tại nhiều quốc gia và khu vực. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm của công ty bao gồm Đài Loan, Philippines, Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Campuchia.

Không chỉ mang đến những giải pháp HVAC công nghiệp chất lượng cao cho các công trình trọng điểm trong nước, quốc tế mà KASUNAIR còn góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, tạo dựng những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và nền kinh tế trong hành trình hội nhập toàn cầu.

KASUNAIR đã vinh dự đạt danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo lần 7, lần 8 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương Hiệu Việt tổ chức; Được vinh danh tại Giải Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025; Đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Đối với cộng đồng và môi trường, KASUNAIR cam kết tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ xanh nhằm giảm nhẹ tải lượng carbon và bảo vệ sinh thái. Doanh nghiệp cũng luôn đề cao nỗ lực học tập của thế hệ mới và mong muốn truyền cảm hứng để các tài năng trẻ phát huy thế mạnh - qua hoạt động tài trợ học bổng tân sinh viên trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; Tài trợ vật tư thực tập và nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE); đồng hành cùng các trường đại học và cao đẳng thuộc lĩnh vực Nhiệt - Lạnh, Cơ khí trong các kỳ kiến tập, tham quan thực tế nhà máy KASUNAIR...

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÔNG NGHIỆP GIA THỊNH (KASUNAIR) Địa chỉ: Số 113/13 Đường số 11, Phường Linh Xuân, TP HCM, Việt Nam Website: https://kasunair.com.vn Fanpage: Kasunair Hotline: 0913.804.378 | Email: kasun@kasunair.com

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