Cityview Signature khẳng định giá trị ngay từ khi ra mắt

Người mua nhà ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho nơi an cư, giá trị của một dự án không chỉ còn được quyết định bởi vị trí, mà bởi khả năng hội tụ trọn vẹn những yếu tố tạo nên một cuộc sống chất lượng. Từ không gian sống, tiện ích, kết nối đến cộng đồng cư dân – tất cả cần được kiến tạo đồng bộ để mang đến những trải nghiệm trọn vẹn xứng đáng cho những gì mình chi trả.

Nâng tầm trải nghiệm với hồ bơi vô cực giữa tầng không

Đó cũng là triết lý phát triển Cityview Signature – dự án căn hộ cao cấp mới nhất của Kim Oanh Land tại trung tâm đô thị Biên Hòa.

Chuẩn chỉnh từng chi tiết

Trong hành trình kiến tạo chuẩn sống mới, Kim Oanh Land xác định con người là trung tâm của mọi phát triển. Một ngôi nhà không đơn thuần là nơi để ở hay tài sản, mà còn phản chiếu gu thẩm mỹ, phong cách sống và vị thế của gia chủ.

Ngay từ những ý tưởng đầu tiên, đội ngũ phát triển đã đặt ra những câu hỏi rất đời thường: cư dân sẽ bắt đầu ngày mới ra sao, các thành viên trong gia đình sẽ gắn kết như thế nào, trẻ em có không gian để lớn lên, người lớn có nơi thư giãn và cộng đồng sẽ được hình thành bằng những trải nghiệm nào. Từ đó, mọi thiết kế đều hướng đến mục tiêu kiến tạo một không gian sống chuẩn Singapore cho 434 gia đình.

Triết lý ấy được hiện thực hóa bằng nguyên tắc kết nối 5 phút. Mọi tiện ích đều được quy hoạch khoa học, đảm bảo trọn vẹn mọi trải nghiệm sống cho cư dân. Ngay tại tầng 1 bố trí nhà trẻ và phố thương mại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Tầng 3 là không gian tận hưởng cho mọi thế hệ với hồ bơi vô cực, phòng gym và yoga, phòng xông hơi, sân chơi trẻ em trong và ngoài trời, thư viện, vườn đọc sách... Trong khi đó, trên các tầng 10-11 và 17-18 là nơi Sky Garden mở ra khoảng xanh trên cao cùng tầm nhìn rộng mở toàn cảnh thành phố, trở thành khu vực thư giãn giữa nhịp sống đô thị năng động.

Đặc biệt, toàn bộ hệ tiện ích chỉ phục vụ cộng đồng 434 chủ nhân Cityview Signature, mang đến sự riêng tư, an toàn và trải nghiệm sống khác biệt. Mỗi không gian không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn mở ra những cơ hội kết nối mới giữa các thành viên trong gia đình, giữa hàng xóm và cộng đồng cư dân văn minh.

﻿Mọi trải nghiệm thường nhật đều bắt đầu ngay dưới hiên nhà

Nằm gần hệ sinh thái tiện ích của toàn khu đô thị K-Home Cityview rộng 2,85ha, cư dân Cityview Signature dễ dàng kết nối và tận hưởng đa dạng tiện ích như hồ bơi, công viên, khu BBQ, trạm sạc ô tô - xe máy điện,… mở ra một phong cách sống năng động và gắn kết.

Một chuẩn sống khác biệt không được tạo nên từ số lượng tiện ích, mà từ cách mỗi không gian được thiết kế để phục vụ con người và nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày. Đằng sau mỗi tiện ích là sự đầu tư nghiêm túc của nhà phát triển dự án. Kim Oanh Land lựa chọn đầu tư nhiều hơn cho chất lượng công trình, cho những trải nghiệm để mang đến chuẩn sống Singapore đúng nghĩa – hiện đại, tiện nghi và bền vững.

Sống trọn mọi trải nghiệm

Giá trị của Cityview Signature không chỉ nằm ở không gian sống, mà còn ở khả năng kết nối mọi nhu cầu trong thời gian ngắn nhất. Với Cityview Signature, Kim Oanh Land mang đến trải nghiệm kết nối đô thị chỉ trong 15 phút nơi cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu để dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình.

Hệ sinh thái đô thị của Biên Hòa đã hoàn thiện, hiện hữu đầy đủ trường học, bệnh viện, khu công nghiệp cùng các trung tâm thương mại lớn như Lotte Mart, GO!, Vincom Plaza... Trong tương lai gần, Aeon Mall Biên Hòa với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027, cùng Trung tâm hành chính Đồng Nai dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030, sẽ tiếp tục nâng tầm diện mạo đô thị và chất lượng sống của khu vực.

Vị trí trung tâm mở ra vô vàn kết nối

Sự kết hợp giữa tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản và hệ tiện ích ngoại khu phát triển đồng bộ giúp Cityview Signature không chỉ là nơi để trở về, mà còn là điểm khởi đầu cho một phong cách sống. Mọi nhu cầu từ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, mua sắm đến kết nối công việc đều được đáp ứng chỉ trong 15 phút.

Trong bức tranh phát triển mới của Biên Hòa, Cityview Signature không chỉ là một tòa tháp biểu tượng, mà còn là một phần của hệ sinh thái đô thị Biên Hòa hiện đại. Đó cũng là tầm nhìn mà Kim Oanh Land gửi gắm qua Cityview Signature: mọi giá trị hội tụ tại một vị trí, để mỗi ngày trở về đều là một trải nghiệm trọn vẹn và mỗi khoảnh khắc đều trở nên xứng đáng. Theo công bố, giá bán trung bình tại dự án chỉ từ 33 triệu đồng/m², hỗ trợ vay lãi suất cố định 6% trong 24 tháng. Đây được xem là mức giá tối ưu cho những cư dân đang tìm kiếm một căn hộ cao cấp, tiện nghi đón đầu làn sóng phát triển của Biên Hòa.

THANH ĐỨC