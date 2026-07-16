Chi nhánh Hải Phòng của SAIGONBANK khai trương địa điểm mới

Phòng Giao dịch An Hải hoạt động tại địa chỉ 416 Máng Nước, phường An Hải, thành phố Hải Phòng với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, mang đến không gian giao dịch chuyên nghiệp, an toàn và thuận tiện cho khách hàng

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Song hành với việc mở rộng mạng lưới hoạt động, SAIGONBANK tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng công nghệ, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số. Các giải pháp như Nộp thuế số, SAIGONBANK Smart Banking và SAIGONBANK Pay đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính của khách hàng với nhiều tiện ích nổi bật như mở tài khoản trực tuyến bằng eKYC, gửi tiết kiệm online, chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán bằng QR Code, thanh toán học phí, hóa đơn, đặt vé xem phim, vé máy bay, nộp thuế trực tuyến cùng nhiều dịch vụ thiết yếu khác. Tất cả giao dịch đều được bảo mật bằng các công nghệ xác thực tiên tiến, mang đến trải nghiệm nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, SAIGONBANK iBanking là giải pháp ngân hàng số toàn diện, hỗ trợ giao dịch trực tuyến mọi lúc, mọi nơi; quản lý dòng tiền tập trung; thanh toán lương; phê duyệt giao dịch theo nhiều cấp; đồng thời tối ưu các dịch vụ thu hộ học phí, hóa đơn không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Việc đưa Phòng Giao dịch An Hải vào hoạt động không chỉ góp phần nâng cao năng lực phục vụ khách hàng mà còn khẳng định cam kết của SAIGONBANK trong việc đầu tư phát triển bền vững, mở rộng mạng lưới hoạt động gắn với đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với nền tảng tài chính vững mạnh cùng hệ sinh thái ngân hàng số ngày càng hoàn thiện, SAIGONBANK Chi nhánh Hải Phòng sẽ tiếp tục là đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời gian tới.

THẢO VŨ