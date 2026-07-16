Thông tin kinh tế

TP Đồng Nai: Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 23 đến 25-7 với sự phối hợp của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). Việc lấy mẫu thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với mẹ đẻ, bà ngoại ruột và anh, chị, em ruột của liệt sĩ chưa xác định danh tính. Địa điểm thu nhận mẫu tập trung tại trụ sở công an cấp xã đối với người đủ điều kiện đi lại. Với thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu hay gặp khó khăn trong di chuyển, lực lượng chức năng sẽ bố trí phương tiện đưa đón hoặc tổ chức lấy mẫu lưu động tại nơi cư trú.

UBND TP Đồng Nai giao công an thành phố chủ trì triển khai, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và tích hợp thông tin vào hồ sơ căn cước.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

UBND TP Đồng Nai Kế hoạch số 142/KH-UBND Thu nhận Thân nhân ADN Liệt sĩ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn