TP Đồng Nai: Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 23 đến 25-7 với sự phối hợp của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). Việc lấy mẫu thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với mẹ đẻ, bà ngoại ruột và anh, chị, em ruột của liệt sĩ chưa xác định danh tính. Địa điểm thu nhận mẫu tập trung tại trụ sở công an cấp xã đối với người đủ điều kiện đi lại. Với thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu hay gặp khó khăn trong di chuyển, lực lượng chức năng sẽ bố trí phương tiện đưa đón hoặc tổ chức lấy mẫu lưu động tại nơi cư trú.

UBND TP Đồng Nai giao công an thành phố chủ trì triển khai, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và tích hợp thông tin vào hồ sơ căn cước.

PHÚ NGÂN