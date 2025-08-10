Chiến lược truyền thông của các nhóm nhạc Việt: Cân đối với bản sắc văn hóa

Mô hình nhóm nhạc đang dần thịnh hành trở lại là xu hướng hiện nay trong thị trường nhạc Việt. Các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc liên tục ra đời theo các hướng đi, cách làm mới cũng nằm trong nỗ lực tìm kiếm “tân binh” cho các nhóm nhạc. Tất cả đã tạo nên sự sôi động cho thị trường âm nhạc, mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Nhóm nhạc B.O.F. trong một buổi biểu diễn

Hướng đi mới

Hành trình huấn luyện kéo dài 100 ngày của chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm, đào tạo thế hệ nhóm nhạc thần tượng tiên phong tại Việt Nam mang tên “Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn” vừa khép lại cách đây vài ngày, với việc ra mắt đội hình “Tân Binh Thăng Cấp” gồm 11 gương mặt ca sĩ trẻ.

Đây là chương trình mang tính tiên phong, hoàn toàn do người Việt Nam thực hiện, là sự kết hợp giữa thi đấu âm nhạc, truyền hình thực tế và hành trình xây dựng hình ảnh cá nhân. Chương trình có 2 lộ trình: tuyển chọn, đào tạo thực tập sinh theo tiêu chuẩn quốc tế; ra mắt nhóm nhạc, thi đấu với các nhóm nhạc quốc tế. Trong 3 tháng qua, các thực tập sinh đã tham gia quá trình đào tạo, huấn luyện khép kín theo tiêu chuẩn từng được dùng để làm nên các nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc như EXO, Shinee... Các thành viên được chọn phải đảm bảo có năng lực, tố chất ngôi sao, tiềm năng phát triển, phong cách trình diễn ấn tượng, tinh thần đồng đội, chăm chỉ…

Việt Nam hiện chưa có chương trình nào sở hữu đội ngũ đào tạo, huấn luyện thực tập sinh chuyên nghiệp như “Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn”, khi tập hợp những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp giải trí, đào tạo thần tượng Hàn Quốc. Đáng chú ý có “phù thủy tạo hit” Hyuk Shin - người đứng sau hàng loạt bản hit tỷ view của Justin Bieber, EXO, Shinee... Sự hiện diện của ông trong dự án này với vai trò giám đốc đào tạo và phát triển là “bảo chứng” cho chất lượng đào tạo, định hướng âm nhạc chuyên nghiệp. Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu V-Pop như Soobin, Kay Trần, Tóc Tiên, Đinh Hà Uyên Thư, SlimV… Chia sẻ về quá trình đào tạo, ông Hyuk Shin cho biết: “Dù áp dụng những phương pháp đào tạo từ Hàn Quốc, tuy nhiên do có sự tham gia của các huấn luyện viên Việt Nam nên chương trình vẫn đảm bảo giữ được các yếu tố đặc thù riêng của các bạn”.

Ở giai đoạn tiếp theo, đội hình “Tân Binh Thăng Cấp” sẽ tiếp tục được đào tạo chuyên sâu và thi đấu cùng các nhóm nhạc quốc tế trong khu vực. Ban tổ chức đã công bố lịch trình công diễn vào các ngày 12-8, 10-9, 25-9, 9-10 và 24-10 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TPHCM). Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN là những nghệ sĩ quốc tế đầu tiên tham gia thi đấu với nhóm nhạc Việt Nam.

Trước “Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn” từng có chương trình thực tế Vote For Five - show sống còn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, trao 100% quyền quyết định cho khán giả để tìm ra nhóm nhạc thần tượng “Thế hệ mới”. Chương trình có 3 huấn luyện viên là Đông Nhi, Isaac và Trúc Nhân. Các thành viên tham gia đều là các nghệ sĩ gen Z: Alex Dương, Gusty, Jayden, Cường Bạch, Jiroh, Jbin.

Nhà sản xuất âm nhạc SlimV nhận định, công chúng trẻ hiện nay cần ngôn ngữ âm nhạc vừa hiện đại, mới mẻ, vừa mang tính xu hướng, gắn với các yếu tố văn hóa dân tộc. Do đó, để làm một chương trình tìm kiếm nhóm nhạc thành công thì phải có định hướng, chiến lược rõ ràng.

Chiến lược truyền thông thông minh trên mạng xã hội

V-pop vốn là vùng đất màu mỡ cho mô hình nhóm nhạc phát triển, nhưng thực tế có những thời điểm mô hình này không còn được ưa chuộng, dẫn đến việc nhiều nhóm nhạc có năng lực tốt nhưng không thể trụ lâu... Ngược lại, một số nhóm nhạc có truyền thống vẫn đứng vững, tạo dấu ấn như Bức Tường, MTV, Chillies, OPlus, Mắt Ngọc…

Soobin sẽ dẫn dắt đội hình “Tân Binh Thăng Cấp” gồm 11 thành viên thi đấu với các nhóm nhạc quốc tế

Tuy nhiên, sau thành công của các chương trình có số lượng nghệ sĩ tham gia đông đảo như Chị Đẹp đạp gió, Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai…, mô hình nhóm nhạc đang có xu hướng quay trở lại một cách đầy mạnh mẽ. Đầu tháng 6 vừa qua, nhóm nhạc B.O.F. với 5 nghệ sĩ Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Kay Trần, Bùi Công Nam vừa có buổi showcase (trình diễn ra mắt) đầu tiên, tạo được hiệu ứng tích cực.

Trước đó, hàng loạt nhóm nhạc cũng liên tục ra mắt khán giả như: "Nhà Trẻ" với 7 nghệ sĩ Tiến Đạt, Binz, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, Duy Khánh, Tiến Luật; "MOPIUS" gồm JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Hurrykng; "LUNAS" có Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh; "VibeQueens" với Lưu Hương Giang, Phương Vy; "XYNTRA" có Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng…

Thị trường nhạc Việt ngày càng phát triển là tín hiệu đáng mừng, nhưng việc xuất hiện hàng loạt nhóm nhạc cũng chứa đựng nhiều vấn đề. Số lượng thành viên trong mỗi nhóm càng nhiều thì việc xây dựng độ nhận diện của nhóm càng gặp nhiều thử thách. Điều những nhóm nhạc thiếu nhất hiện nay là thiếu bản hit để bật lên, tạo được sự chú ý của khán giả. Thực tế, một số nhóm nhạc mới ra đời dù được định hướng, kỳ vọng khá lớn nhưng đã nhanh chóng chìm vào quên lãng do không thể tạo dấu ấn với khán giả.

Để đi đường dài trong kỷ nguyên công nghiệp biểu diễn ngày càng cạnh tranh khốc liệt là bài toán không hề dễ dàng với các nhóm nhạc trẻ. Ngoài vấn đề chuyên môn, họ còn phải tìm hiểu kỹ thị trường, thị hiếu khán giả, có chiến lược truyền thông thông minh ở các nền tảng mạng xã hội. Việc áp dụng các công thức đào tạo từ nước ngoài cũng cần cân nhắc để cân đối và giữ được nét văn hóa Việt Nam. Bởi nếu không có bản sắc riêng, tạo nên những giá trị mang đặc trưng rất Việt Nam thì dù có được các yếu tố kỹ thuật mang tiêu chuẩn quốc tế, nghệ sĩ Việt cũng rất khó cạnh tranh.

TIỂU TÂN