Chiều 23-6: Giá vàng tiếp tục giảm sâu

Vào khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 700.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC và PNJ giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm xuống còn 4.127,1 USD/ounce, giảm thêm 27 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng giảm hơn 64 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 22-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15,4 - 15,5 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN