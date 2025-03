Chiều 24-3: giá vàng trong nước bật tăng, giá thu mua tăng mạnh hơn giá bán

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC tăng 700.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 95 triệu đồng/lượng mua vào và 97,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 96,2 triệu đồng/lượng mua vào và 98,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 95,8 triệu đồng/lượng mua vào và 98,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 300.00 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 95,7 triệu đồng/lượng mua vào và 98,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng tăng. Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 800.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 95,8 triệu đồng/lượng mua vào và 97 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và PNJ tăng 700.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 95,1 triệu đồng/lượng mua vào và 97,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 95,3 triệu đồng/lượng mua vào và 98,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 95,1 triệu đồng/lượng mua vào và 97,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 24-3 (giờ Việt Nam) ở mức 3.030,2 USD/ounce, tăng 7 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 94 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 3,6 - 4,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,6 - 4,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới không biến động nhiều so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mặc dù đã sụt giảm mạnh sau khi lập kỷ lục mọi thời đại trong tuần trước, nhưng giá vàng thế giới vẫn giữ được trên 3.000 USD/ounce. Một số chuyên gia dự báo giá vàng có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh lành mạnh trong tuần này và có một giai đoạn tích lũy trước khi bước vào một cuộc bứt phá mới. Cả vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ đều là những tài sản an toàn truyền thống, là nơi cất tiền của nhà đầu tư khi thị trường tài chính toàn cầu biến động. Vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ cạnh tranh hút dòng vốn tìm sự an toàn, nhưng mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng có lợi cho giá vàng vì vàng là tài sản không mang lãi suất.

Theo khảo sát của Kitco News, trên Phố Wall, 39% dự báo giá vàng sẽ tăng, 28% dự đoán giảm, 33% đoán giá vàng đi ngang. Còn kết quả thăm dò trực tuyến của Kitco cho thấy, 59% dự đoán giá vàng sẽ tăng, 22% cho rằng giá vàng sẽ giao dịch thấp hơn, 19% chọn đi ngang.

NHUNG NGUYỄN