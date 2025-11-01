Chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 11-2025

Từ tháng 11-2025, hàng loạt quy định mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, hành chính và thanh toán điện tử. Báo SGGP xin giới thiệu những điểm đáng chú ý mà người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý quan tâm.

Từ tháng 11-2025, người dân không phải nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID

Không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID khi chứng thực

Căn cứ theo khoản 8 và khoản 9 Điều 9 Nghị định 23/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 280/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1-11-2025 đã quy định như sau: không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID. Trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm thực hiện việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu này, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các thông tin, giấy tờ đã được khai thác.

Siết chặt quản lý chuyển tiền điện tử

Từ ngày 1-11-2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực, đặt ra yêu cầu báo cáo với các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và giao dịch quốc tế từ 1.000 USD hoặc tương đương.

Cụ thể, Điều 9 Thông tư quy định chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đến Cục Phòng chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử gồm: Giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước: các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cùng ở Việt Nam; Giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế: các giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một tổ chức tài chính tham gia ở ngoài Việt Nam thực hiện ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác.

Mang đá quý từ 400 triệu đồng xuất nhập cảnh phải khai báo, xuất trình giấy tờ

Thông tư 27/2025/TT-NHNN cũng quy định một nội dung mới đáng chú ý là phải khai báo, xuất trình giấy tờ khi mang đá quý có giá trị từ 400 triệu đồng xuất nhập cảnh.

Cụ thể như sau: (i) Mức giá trị của kim khí quý (trừ vàng), đá quý: 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng, trong đó: kim khí quý (trừ vàng) gồm: bạc, bạch kim, đồ mỹ nghệ và đồ trang sức bằng bạc, bạch kim; các loại hợp kim có bạc, bạch kim; đá quý gồm: kim cương, ruby, saphia và emerald. (ii) Mức giá trị các công cụ chuyển nhượng: 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng. (iii) Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh.

4 trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc

Quy định về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH được Chính phủ ban hành tại Nghị định 274/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 30-11-2025.

Cụ thể, các trường hợp trốn đóng BHXH bắt buộc được nêu tại Điều 4 Nghị định này gồm: bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động; tình trạng khẩn cấp gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động khi Nhà nước ban bố tình trạng khẩn cấp; các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự và hồ sơ nộp kèm phải được gửi trước ngày 25 của tháng có văn bản đôn đốc từ cơ quan BHXH để xem xét miễn xử lý vi phạm.

Quy định về dịch vụ bưu chính KT1

Theo Quyết định 32/2025/QĐ-TTg ngày 8-9-2025, mạng bưu chính KT1 là mạng lưới bưu chính phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước, không vì mục đích kinh doanh, với nguyên tắc bảo mật, an ninh, an toàn và nhanh chóng. Dịch vụ bưu chính KT1 là nhiệm vụ đặc thù thực hiện việc chấp nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện tài liệu; tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (sau đây gọi là bưu gửi KT1), được quy định từ ngày 1-11-2025 như sau: dịch vụ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương cung cấp phục vụ các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định 32/2025/QĐ-TTg; dịch vụ bưu chính KT1 do doanh nghiệp được chỉ định quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định 32/2025/QĐ-TTg cung cấp phục vụ các đối tượng quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định 32/2025/QĐ-TTg, là dịch vụ bưu chính công ích quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Bưu chính. Trong đó, dịch vụ bưu chính KT1 gồm: dịch vụ KT1; dịch vụ KT1 theo độ mật: A, B, C; dịch vụ KT1 theo độ khẩn: hỏa tốc, hẹn giờ; dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (hỏa tốc, hẹn giờ).

NGỌC MINH