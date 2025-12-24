Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn

Ngày 24-12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Họp báo thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh, bắt giữ đường dây tội phạm ma túy với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có yếu tố xuyên quốc gia, từ Campuchia vào Việt Nam với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Đường dây này hoạt động với phạm vi rộng, trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM và một số địa phương khác. Đường dây do 2 đối tượng cầm đầu là Lâm Anh Vỹ và Nguyễn Thanh Bảo (cùng trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) đã móc nối với các đối tượng ở Campuchia thông qua tài khoản mạng xã hội Signal “Le Phi Long”.

Tang vật của vụ án

Các đối tượng giao dịch, chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Techcombank tên “Nguyễn Ngọc Hùng” và nhận ma túy tại đường biên giới gần khu vực cửa khẩu Đăk Peur (tỉnh Lâm Đồng) sau đó mang về bỏ sỉ và bán cho các đối tượng khác.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức mật phục, lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây, bắt giữ tổng cộng 19 đối tượng liên quan, đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an thu giữ súng của các đối tượng

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng, khoảng 220 triệu đồng tiền mặt, 11.184 viên nén hồng phiến, hơn 9,2kg ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan. Đây được xác định là vụ mua bán, vận chuyển ma túy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với số lượng đối tượng tham gia đông, địa bàn hoạt động rộng và có yếu tố xuyên quốc gia.

Đáng chú ý, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đã cất giấu ma túy bằng cách chôn sâu dưới lòng đất tại nhiều vị trí, nhiều địa điểm khác nhau. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã phải huy động chó nghiệp vụ, phối hợp sử dụng máy móc cơ giới để đào bới trên diện tích khoảng 2.000m², qua đó thu giữ thêm nhiều tang vật quan trọng phục vụ điều tra.

Tang vật thu giữ của các đối tượng

Hiện, Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MAI CƯỜNG