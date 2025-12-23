Truy bắt đối tượng dùng hung khí tấn công người phụ nữ đi bộ trên đường

Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương truy bắt đối tượng dùng hung khí tấn công một người phụ nữ trên đường Trường Chinh (phường An Khê, TP Đà Nẵng).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, người phụ nữ đang đi bộ trên đường Trường Chinh (phường An Khê) thì xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Bất ngờ, người đàn ông dùng hung khí tấn công nạn nhân, khiến nạn nhân gục xuống đường.

Phát hiện sự việc, người đi đường đã hô hoán, đối tượng mới dừng tay và bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA