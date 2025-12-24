Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được giảm 9 tháng tù

Sáng 24-12, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên án các bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và một số tỉnh, thành.

Bị cáo Phạm Thái Hà trong phiên tòa sơ thẩm

Theo đó, tòa phúc thẩm đánh giá, những tình tiết giảm nhẹ mới mà các bị cáo đưa ra tại tòa, đặc biệt là việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là những căn cứ quan trọng để chấp nhận kháng cáo.

Từ đó, hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được giảm 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (án sơ thẩm là 10 năm 6 tháng tù).

Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) nhận mức án 5 năm tù (sơ thẩm 7 năm tù); Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) 3 năm tù cho hưởng án treo (sơ thẩm 3 năm tù); Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) 4 năm tù (sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang) 4 năm 9 tháng tù (sơ thẩm 6 năm tù); Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Tuyên Quang) 4 năm 6 tháng tù (sơ thẩm 5 năm 6 tháng); Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang) 4 năm tù (sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù)...

Nhiều trường hợp không kháng cáo hoặc rút đơn kháng cáo cũng được tòa phúc thẩm giảm hình phạt, như bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) còn 4 năm 9 tháng tù (sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù, được giảm 9 tháng tù) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (trước đây), nhận 2 năm 3 tháng tù (sơ thẩm 3 năm tù, được giảm 9 tháng tù) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, có 17 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng trước ngày diễn ra phiên phúc thẩm, 3 người đã rút đơn, trong đó có Phạm Thái Hà...

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các địa phương, Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

GIA KHÁNH