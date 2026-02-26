Hàng ngàn người dân xem giải đua thuyền truyền thống trên sông Thu Bồn

Ngày 26-2, tại sông Thu Bồn, UBND xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) phối hợp Tập đoàn FVG khai mạc giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026.

Hàng ngàn người dân và du khách đến xem và cổ vũ cho các đội đua

Đây là lần đầu giải được tổ chức với quy mô mở rộng tại khu đô thị du lịch Nam Hội An. Giải quy tụ 9 đội thuyền đến từ các địa phương: Hồng Sơn - Duy Nghĩa, Văn Tây - Thăng An, An Trung - Duy Thành, Tân An - Thượng Đức, Đông Hải - Cẩm Thanh, Bàn Nam - Thu Bồn, Điện Phương - Điện Bàn, Trà Đông - Duy Vinh và Xuân Phú - Quế Sơn.

Hơn 150 vận động viên đến từ 9 đội tranh tài ở nội dung thuyền đua gỗ nam

Hơn 150 vận động viên tranh tài nội dung thuyền gỗ nam (17 VĐV) với hai cự ly: Giải Hòa bình (3 vòng đôi, 3,25km) và Giải truyền thống (5 vòng đôi, 5,25km). Giải thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến xem và cổ vũ.

Các đội tham gia hai cự ly gồm Giải Hòa bình với 3 vòng đôi tương đương 3,25 km và Giải truyền thống với 5 vòng đôi tương đương 5,25 km

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, giải đua thuyền là hoạt động đầu năm nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu năm, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, gắn lễ hội truyền thống với phát triển du lịch.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải

Kết quả, ở nội dung Giải Hòa bình, đội Đông Hải - Cẩm Thanh đoạt giải Nhất; đội Hồng Sơn - Duy Nghĩa giải Nhì; đội An Trung - Duy Thành giải Ba; giải phong cách thuộc về đội Trà Đông - Duy Vinh. Ở nội dung Giải truyền thống, giải Nhất thuộc về đội Đông Hải - Cẩm Thanh; giải Nhì đội Trà Đông - Duy Vinh; giải Ba đội Hồng Sơn - Duy Nghĩa.

Tin liên quan Hàng ngàn người đội nắng, cổ vũ đua thuyền trên sông Hàn

NGUYỄN CƯỜNG