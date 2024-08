Chống hạn cho người dân khu tái định cư cao tốc Bắc – Nam

Thời tiết nắng nóng kéo dài tại xã An Hiệp, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) khiến 42 hộ dân khu tái định cư An Hiệp gặp khó khăn trong sinh hoạt và xây dựng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, nước đã được đưa về phục vụ người dân…