Chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Ngày 13-7, Quận ủy quận 1 tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 16 khoá XII (mở rộng). Hội nghị nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, các hoạt động kinh tế trên địa bàn quận được phục hồi và tiếp tục phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch thông minh; ước tính tổng giá trị sản xuất các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đạt hơn 171.693 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 8.335 tỷ đồng (đạt tỷ lệ hơn 52% chỉ tiêu pháp lệnh); giải ngân vốn đầu tư công đạt 15,89%.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả; tình trạng vi phạm trên lĩnh vực xây dựng được kiềm chế, không phát sinh tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ quận 1 đã kết nạp 62 đảng viên (từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 483 đảng viên, đạt 60,37% chỉ tiêu nghị quyết). Cấp ủy các cơ sở đảng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức trong công tác tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, còn tồn tại. Cụ thể, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách còn chậm. Phạm pháp hình sự diễn biến phức tạp, tăng số vụ, trong khi tỷ lệ khám phá án còn thấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1 yêu cầu các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động chuẩn bị dự thảo kế hoạch, giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về TPHCM như Nghị quyết 31 của của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Đồng chí cũng lưu ý, UBND quận tăng cường thực hiện các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu hoàn thành Đề án phát triển kinh tế đêm khu trung tâm và Đề án phát triển kinh tế dịch vụ của quận 1 trong tháng 7 để trình UBND TPHCM phê duyệt. Đồng thời, hoàn thành Đề án tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực trung tâm, trình thành phố phê duyệt để sớm triển khai thực hiện, góp phần xây dựng quận 1 thành đô thị hiện đại, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đeo bám, kiến nghị Thành phố có ý kiến đối với phương án thí điểm tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ trên tuyến phố Lê Lợi. Trên cơ sở đó, sớm tiếp thu, hoàn chỉnh phương án sau khi có ý kiến của thành phố để triển khai thực hiện, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Ngoài ra, UBND quận cũng phải tập trung đánh giá kỹ hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời gian qua để điều chỉnh các hoạt động hỗ trợ cũng như tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh yên tâm hoạt động và phát triển.