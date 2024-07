Chủ tịch nước: Phòng, chống tham nhũng trong nội bộ, “không ngừng, không nghỉ”

Ngày 8-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong năm 2024. Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích của công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Công an tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác tham nhũng, tiêu cực; trước hết là phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Công an tập trung hoàn thiện và ổn định tổ chức; triển khai hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa, đến năm 2025 một số lực lượng tiến lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng công an nhân dân hiện đại; triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Công an tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày, theo đúng lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của nhân dân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Thượng tướng Bùi Văn Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Trung tướng Lê Quốc Hùng, và Trung tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng Bộ Công an) vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho: Trung tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an TP Hà Nội); Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm (Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), lãnh đạo công an các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã tặng thưởng huân chương cho 16 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an nhân dân đã điều tra, làm rõ 22.022 vụ phạm tội về trật tự xã hội (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra); triệt phá 65 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện hơn 3.000 vụ, hơn 4.900 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (nhiều hơn 21,63% vụ, 47,12% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023); đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. Lực lượng công an nhân dân đã giữ vững vai trò đầu tàu, dẫn dắt chuyển đổi số của cả nước; triển khai các giải pháp duy trì, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các tiện ích trên VNeiD; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 6 tháng đầu năm 2024 đạt 97,13%; tập trung xử lý quyết liệt 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

ĐỖ TRUNG