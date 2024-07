Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, nhân dân New Zealand về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại và đề nghị Đại sứ chuyển lời thăm hỏi tới Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand, là mốc quan trọng để hai nước đề ra các hoạt động có ý nghĩa, trong đó có thu xếp các chuyến thăm cấp cao, góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, hướng tới đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford đến chào xã giao. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa hai nước, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau; hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại; cảm ơn New Zealand hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ New Zealand tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam học tập, sinh sống và lao động tại New Zealand.

Đại sứ Caroline Beresford bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam - một trong những đối tác quan trọng của New Zealand ở khu vực. Đại sứ nhất trí cho rằng, năm 2025 là cơ hội để hai nước tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - New Zealand; khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành của hai nước để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới với những nội hàm thực chất và hiệu quả.

Đại sứ cảm ơn và bày tỏ mong muốn Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand từ tháng 7-2024 đến tháng 7-2027, sẽ góp phần hỗ trợ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa New Zealand với khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Việt Nam và New Zealand luôn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, APEC; nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực, quốc tế là nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác, đóng góp cho việc xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

