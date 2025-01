Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, kết thúc năm 2024, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 41/46 chỉ tiêu chủ yếu của năm, trong đó có 7/19 chỉ tiêu hoàn thành sớm 1 năm so với Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 113/146 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 77,4% tổng số xã toàn tỉnh, gấp 1,5 lần bình quân chung của Vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ; có 5/9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 56,3 triệu đồng, tăng 16,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giảm 3,5%/năm, đến nay còn 8,67%, đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng. Tỉnh cũng chủ động triển khai bài bản, đồng bộ việc tổng kết Nghị quyết 18 và xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thành toàn bộ việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho nhân dân; đảm bảo trả lương, thưởng kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp tết; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân đón xuân, vui tết...

Biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Những kết quả của Yên Bái đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2024. Theo đó, toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với dự toán. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 782 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế; an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh, không có vùng cấm. Công tác đối ngoại được tăng cường; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao…

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2025, dự kiến đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số. Đây cũng là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát động đợt thi đua sâu rộng để hoàn thành tất cả các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua nhiều Luật, Nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, theo tinh thần tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo linh hoạt cho Chính phủ trong quản lý, điều hành. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Yên Bái chủ động, kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ theo đúng tinh thần phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đồng thời, tỉnh rà soát tổng thể các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu còn khó khăn để đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2025, cũng như các chỉ tiêu Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh chuẩn bị văn kiện, nhân sự, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tỉnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh thần “Trung ương sắp xếp như thế nào, địa phương như thế đó”, bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan, đơn vị; chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp, khuyến khích cán bộ ở tỉnh về cơ sở.

Tỉnh tích cực khẩn trương giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình người có công, hộ nghèo để bảo đảm họ được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực quyết tâm, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đời sống của người dân được cải thiện, no ấm và hạnh phúc hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao quà tết cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có hoàn cảnh khó khăn; các cá nhân, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 3; các công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 thuộc các địa bàn huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

Trong sáng nay, thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2024, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Nêu rõ 2025 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh phải đóng vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, an toàn, an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường phối hợp với các lực lượng để phát huy hiệu quả thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng quà Công an tỉnh Yên Bái; trao 20 phần quà tặng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn.

* Sáng cùng ngày, tại thành phố Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, tặng quà động viên gia đình ông Nguyễn Duy Cảnh - một trong những hộ gia đình có nhà bị sập do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng.

