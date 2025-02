Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Sáng 4-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với lãnh đạo Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với lãnh đạo Bộ Công an

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Bộ Công an đạt được trong năm 2024, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Công an đã đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.

Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người thiệt mạng, số người bị thương... Bộ Công an cũng đã gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, làm gương cho các cơ quan, bộ ngành, địa phương thực hiện.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vừa qua, nhiều luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Công an đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện như: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống mua bán người...

Quốc hội cũng đã thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030; Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025 nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội... Đây là những điều kiện thuận lợi để Bộ Công an thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Nhấn mạnh 2025 là năm có nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước, trong đó có kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia của Quốc hội, đóng góp cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ tập trung thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

ANH PHƯƠNG